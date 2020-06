Richard, Françoise



Mercredi 17 juin 2020, entourée de ses frères et soeurs, Françoise Richard s'est éteinte chez elle à Saint-Liguori. Elle était la fille de Fernande Desmarais et de Louis Richard, tous deux décédés.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Évangéline (Raymond Gaudet), Yves (Lorraine Rivest), Suzanne, Guillaume (Louise Venne), Pierre (Denise D'Amour), Lucie (Jacques Ouellet), Bernard (Claire Forest), Jean-Paul (Marjolaine Allard) et Michel, ses neveux et nièces, Sylvain, Claude, Robert-André et Ève Gaudet, Gaétan et Dominique Richard, Anne Richard, Philippe Richard, Élizabeth Richard, Jimmy Chastenet, Marie-Claude Ouellet, ainsi que ses petits-neveux et petites-nièces, Raphaëlle et Antoine, Louis-Alexis, Émile et Florence, Simon et Gabriel, Noémie et Flavie, et Béatrice.Dès son adolescence, Françoise était une adepte de sports d'équipe et de l'exercice physique. Elle a mené une équipe de filles de Saint-Liguori à la victoire dans des tournois de balle-molle provinciaux. Bachelière en Éducation physique de l'Université de Sherbrooke, elle a entrepris une longue carrière d'enseignement de 35 ans à Saint-Lin dont 34 ans à l'école Sir-Wilfrid-Laurier.À la retraite, Françoise s'est consacrée au bénévolat dans sa paroisse. Elle a été marguillière pour la Fabrique de Saint-Liguori. Elle a même fait l'entretien du cimetière avec son tracteur personnel. Il y a environ cinq ans, on lui a confié Le Partage, un comptoir vestimentaire, ainsi que le comptoir alimentaire. Discrètement, elle aidait personnellement les plus démunis.Fière descendante d'Acadiens déportés au Connecticut en 1755 et arrivés à L'Assomption en 1767, elle s'est impliquée au Conseil d'administration du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie pendant dix ans.Toutefois, sa plus belle implication fut de prendre soin de notre mère Fernande durant les six dernières années de sa vie. Chaque jour, elle se rendait au Centre d'hébergement Armand-Marchand de Saint-Liguori pour donner le souper à maman et aider à la mettre au lit.Françoise sera exposée le vendredi 26 juin 2020 de 10h à 14h à la51 RUE MARCEL-LÉPINE, SAINT-JACQUES, J0K 2R0Une liturgie de la Parole sera célébrée le vendredi 26 juin à 14h en la chapelle de la résidence funéraire. Elle sera inhumée au cimetière de Saint-Liguori.***Les visites et la célébration seront réservées aux proches significatifs et le nombre de personne sera limité afin de respecter la norme de distanciation physique de deux mètres.***www.residencelegare.com