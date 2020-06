MONTREUIL (née LABERGE)

Lucille



À Mercier, le 10 mars, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Lucille Laberge, épouse de M. Fernand Montreuil.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Sylvain, son frère Léon (Louise Reid), ses soeurs Marie-Anne (feu Georges Rufiange) et Pauline (feu Clément Bariault), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à compter de 10h30, le samedi 27 juin à la :MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle du salon à 11h. Inhumation à une date ultérieure.