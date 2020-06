BARBEAU, Carold



À Saint-Rémi, le samedi, 21 mars 2020 à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Carold Barbeau.Il laisse dans le deuil ses quatre filles Marlène (Paul), Danielle, Mireille (Georges), la mère de ces dernières Jocelyne L'écuyer, et Jessie (Shaun), ses neuf petits-enfants Éric Faucher, Claudia, Renaud, Carole-Anne et Jacob Cardinal, Mathieu Benoit, Brianne, Evan et Lauralie Nelmes, ses huit arrière-petits-enfants, Frédérica, Fabrice, Cassandre, Geneviève, Maggy, Léa, Arianne et Mily, son frère Roger, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu le samedi 27 juin 2020 à 11h au cimetière de St-Michel.