Bianca Andreescu : l’absence se prolonge

La Canadienne Bianca Andreescu ne jouera pas à l’Invitation Credit One Bank qui s’amorcera mardi à Charleston, en Caroline du Sud.

Sur le site internet de la compétition, le nom de l’athlète de 20 ans ne se trouve plus parmi les participantes annoncées et la raison de son désistement n’a pas été précisée. Elle sera remplacée par l’Américaine Caroline Dolehide. Les Québécoises Eugenie Bouchard et Leylah Annie Fernandez prendront part à cet événement ne faisant pas partie du calendrier de la WTA. Le circuit professionnel de tennis féminin demeure en arrêt jusqu’au 13 juillet à cause de la pandémie de coronavirus.

La championne en titre des Internationaux des États-Unis n’a pas joué depuis qu’une blessure au genou l’a forcée à se retirer des Finales de la WTA en octobre.

La compétition par équipe regroupera 16 joueuses et permettra d’amasser des fonds pour les travailleurs du Medical University of South Carolina. Sofia Kenin, Sloane Stephens, Madison Keys, Bethanie Mattek-Sands, Victoria Azarenka, Amanda Anisimova, Monica Puig, Ajla Tomljanovic, Danielle Collins, Alison Riske, Shelby Rogers, Jennifer Brady et Emma Navarro seront aussi en action.