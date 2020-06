BARON, Rita

Soeur M.-Berthe-de-Jésus, s.s.a.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 19 juin 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée soeur Rita Baron, s.s.a. Originaire de Chute-à-Blondeau, Ontario, elle était la fille de feu Jean-Baptiste Baron et de feu Georgiana Desjardins.Soeur Rita laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa nièce Micheline Baron et plusieurs autres neveux et nièces ainsi que de grands amis René et Vicky Houle et Danielle Ciré.Même si un service funéraire aura lieu à une date ultérieure, un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu lors d'une messe communautaire.