Enfin le temps de sortir les planches

(Sportcom) – Encore une fois cette année, la crème de la crème du surf des neiges canadien s’entraînera chez Maximise, à Sainte-Agathe-des-Monts. Et c’est sous l’œil attentif de Maxime Héneault, fondateur et entraîneur-chef du centre national d’entraînement, que Laurie Blouin, Maxence Parrot et Sébastien Toutant, entre autres, s’entraîneront au cours de la saison estivale.

«Nous sommes maintenant prêts à les recevoir! Notre équipe a fait tout un travail incroyable pour respecter les nouvelles réglementations. Ç’a été un beau défi et nous sommes fiers de pouvoir lancer nos activités», a lancé Héneault, qui a ouvert les portes de Maximise la semaine dernière.

L’ex-planchiste professionnel aura la chance de renouer au cours des prochains mois avec plusieurs athlètes qu’il connaît depuis longtemps et avec qui il entretient un lien d’amitié étroit. L’une des premières à se rapporter à l’entraînement sera Blouin, qui a hâte de retrouver sa planche après une saison marquée par cinq médailles, dont une en or.

«Dès la semaine prochaine, je vais recommencer à faire du snow deux à trois fois par semaine au moins. Le confinement a été assez dur personnellement. J’aime ça quand ça roule et quand j’ai quelque chose à faire. Je suis très contente que ça recommence», a-t-elle affirmé.

Pour sa part, Toutant poursuit l’entraînement physique depuis son domicile et compte également effectuer quelques présences à Sainte-Agathe-des-Monts au cours des prochaines semaines, avant de reprendre sa planche «à temps plein» dès la fin juillet.

«J’ai déjà recommencé tranquillement, un peu plus à distance. Ça va faire du bien d’y retourner pour faire un peu de snow et du trampoline», a fait savoir Toutant qui a obtenu une médaille d’or en Coupe du monde, à sa première compétition après une pause de près d’un an.

«Ç’a été des hauts et des bas, surtout avec mes fractures aux côtes. Ça m’a enlevé quand même pas mal de temps, mais je demeure quand même content. J’ai gagné le slopestyle à Laax (Suisse) et ç’a fait du bien.»

Les Jeux dans la mire

À quelques mois du début de l’année de qualification olympique, la coopération sera primordiale pour les planchistes de la Belle Province qui souhaitent tous profiter de l’été pour «aller chercher plus de constance», tout en ajoutant quelques manœuvres à leurs routines respectives. À l’entraînement, ils assurent que l’entraide et la camaraderie règnent en tout temps.

«On essaie d’utiliser ça à notre avantage, a lancé Blouin. J’aime ça m’entraîner avec eux (les gars). On réussit toujours à se pousser encore plus. On se conseille et ça donne une ambiance vraiment agréable.»

«C’est motivant pour tout le monde. On se connaît depuis longtemps et on n’hésite jamais à se donner des trucs, a ajouté Toutant. Ce sera une grosse année. Il y aura plusieurs compétitions importantes et il faudra être prêts. On veut tous aller aux Jeux olympiques et nous allons travailler avec cet objectif en tête.»

Même si l’enjeu est grand, pas question de se mettre de pression inutile pour Blouin. «Le but, c’est de ne pas se poser de question avant de descendre. Pour ça, il faut répéter les mouvements le plus souvent possible et ne pas hésiter à se donner un coup de main. Après, ce sera plus facile d’exécuter en compétition et d’obtenir les résultats espérés.»