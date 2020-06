Erin O’Toole promet de fermer le chemin Roxham

Le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada Erin O’Toole fermera le chemin Roxham s’il est porté au pouvoir lors des prochaines élections fédérales.

• À lire aussi: L'auteur du présumé vol de données aurait admis les faits, allègue l'équipe d'Erin O'Toole

• À lire aussi: PCC: débat civilisé, en anglais, axé sur l'unité des bleus

« Je propose plus d’autonomie en immigration aux provinces, a avancé le candidat sur les ondes de QUB radio. Au Québec, je vais finalement fermer le chemin Roxham. Je vais également avoir une approche respectueuse et de collaboration avec les premiers ministres provinciaux plutôt que de confrontation. »

Il a également souligné l’importance stratégique pour son parti de se rapprocher des Québécois s’il espère remporter les prochaines élections fédérales. En 2019, les conservateurs n’ont fait élire que 10 députés au Québec.

« On devra gagner plus de sièges au Québec et en Ontario. Après l’élection de 2019, on en a perdu deux au Québec et on doit apprendre nos leçons. J’ai une plateforme spécifique au Québec, et je vais y ouvrir un bureau avant la prochaine élection. »

Écoutez l’entrevue complète d’Erin O’Toole.