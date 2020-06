Je reste chez nous

Coup de cœur

Télé

Tout le Québec à l’unisson

Le grand spectacle de la Fête nationale du Québec sera diffusé ce soir sur les quatre chaînes principales. Ariane Moffatt et Pierre Lapointe animeront la soirée qui sera haute en émotions puisque les artistes joueront devant une salle vide. Les Trois Accords, Émile Bilodeau, Lara Fabian, Hubert Lenoir et Les Sœurs Boulay seront entre autres de la partie. Le discours patriotique sera sous forme de contes écrit et livré par Fred Pellerin, Elisapie, David Goudreault et Christine Beaulieu. Une soirée qui promet!

Ce soir à 20h à Radio-Canada, TVA, Télé-Québec et V

Je reste

Musique

Fêtons la Saint-Jean-Baptiste

Afin de souligner la Fête nationale du Québec, la plateforme d’écoute de musique en continu QUB Musique a conçu une liste de lecture d’une durée de 24 heures. Les chansons regroupent des artistes québécois de toutes les époques. De Beau Dommage à Safia Nolin en passant par Dubmatique, Loud, Malajube et Paul Piché, il y a de quoi plaire à tous!

Liste de lecture disponible dès aujourd’hui sur la plateforme de QUB Musique

Livre

L’exil vaut le voyage

Dany Laferrière a fait paraître un nouveau roman dessiné sous le thème de l’exil. Cette fois l’auteur avait envie de parler de l’exil sans l’associer à la douleur comme plusieurs ont tendance à faire. Il s’agit du roman le plus montréalais de Laferrière puisqu’il raconte son arrivée en 1976, mais aussi sa vie dans la métropole qu’il adoptée comme son nouveau chez lui.

Sorti le 16 juin

Web

L’ADISQ fait une scène

Les trois premiers épisodes de cette série qui plonge dans la vie de tournée des artistes sont maintenant disponibles. Le public pourra donc découvrir l’envers du décor des tournées de Sarahmée, Matiu et Lou-Adriane Cassidy. La production des capsules a dû être mise sur pause avec la pandémie, alors les autres épisodes ne sortiront pas prochainement.

Disponible au palmaresadisq.ca/fr/videos/ladisq-fait-une-scene