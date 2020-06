La Saint-Jean d’Yvon

« Ginette, c’est la Saint-Jean ! Faut installer le drapeau du Québec ! Te souviens-tu où on l’a mis, l’an passé ?

— On l’avait remisé dans le garage, avec tes vieilles raquettes ! Mais en septembre, t’en souviens-tu, on était allé pique-niquer chez Jean pis on devait apporter une nappe, mais on n’en trouvait pas, fa qu’on l’avait pris !

— Maudit...

— Bof, on prendra le dessin du p’tit, l’arc-en-ciel avec Ça va bien aller.

— Bonne idée ! C’est un message optimiste, rempli d’espoir ! Comme si on savait que ça allait mal aller, qu’on en était convaincu, mais qu’on tentait de se faire croire le contraire ! Pis entre toi et moi, c’est quasiment devenu le drapeau officiel du Québec !

— Et il y a différentes couleurs sur un arc-en-ciel, ça fait inclusif ! Pas mal plus qu’une fleur blanche...

— Mais ça fait pas un peu gai, l’arc-en-ciel ?

— Yvon !!!!

— Non, non, je veux dire : c’est pas le drapeau de la fierté gaie ?

— Nous autres, c’est un arc-en-ciel avec du jaune pis du orange. Eux autres, c’est avec du rose et du mauve. C’est pas pantoute la même chose...

— Ah, OK... Pis mes disques de Daigneault, ils sont où ?

— Qui ?

— Daigneault ! Georges Daigneault, notre poète national !

— Il est pas mort, lui ?

— Sais pas. Il était là l’an passé...

— Y avait pas l’air fort, fort.

— Arrête donc ! Y était drette comme un chêne, un bouleau, un érable !

— Pourquoi tu veux ses disques ? T’écoutes jamais ça !

— Ginette ! C’est la Saint-Jean, maudit ! La Saint-Jean ! À la Saint-Jean, on écoute du Daigneault ! Pis les 364 autres jours, du Lady Gaga...

— Je pense qu’ils sont dans le sous-sol, mais c’est des cassettes huit pistes.

— Bon... On fête ça comment, la Saint-Jean, cette année ? On est-tu en confinement ou en déconfinement ?

On a-tu le droit de faire le party ?

— Yvon, ça fait 100 fois que je te le dis ! Un mètre pour les p’tits en dedans, un mètre et demi pour les grands dehors, deux mètres pour les vieux, pas plus que trois familles, à moins que ça soit des rapportés, sinon eux, c’est trois mètres, pis les gros doivent...

— Ah, oublie ça ! Je vais rester sur mon balcon !

— C’est ce que tu fais à longueur d’année !

— Je préfère rester ici qu’aller dans un parc où ça va être noir de monde.

— Yvon !!!! On dit plus ça. Coudonc, t’écoutes pas les nouvelles ?

— Moi, faire la file indienne pour entrer dans un parc...

— YVON !!!!

— Quoi ? Qu’est-ce que j’ai dit ? T’as lavé mon t-shirt d’Arruda ?

— Oui, il est sur le lit !

— Super ! Bon ben, bonne Saint-Jean, Ginette, Good St-John my friends, ça va bien aller, it’s going to be all right ! »