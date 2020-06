Le Fonds de solidarité FTQ mise de nouveau sur Repare Thérapeutique

Le Fonds de solidarité FTQ investit encore une fois dans Repare Thérapeutique, une entreprise montréalaise du domaine de la santé spécialisée en oncologie.

Le Fonds a injecté 8,2 millions de dollars canadiens (6 millions $ US) dans le cadre du premier appel public à l'épargne de la compagnie coté à la Bourse du Nasdaq (RPTX) aux États-Unis.

En 2017 et 2019, le Fonds avait déboursé un total de 9,75 millions dans Repare Thérapeutique.

«En grande partie grâce au talent exceptionnel en développement de médicaments des scientifiques d'ici, l'histoire de Repare Thérapeutique est la preuve qu'il est possible de démarrer, ici à Montréal, une entreprise innovante, basée sur une plateforme et spécialisée en oncologie», a précisé Didier Leconte, vice-président, Investissements, Sciences de la vie et fonds de fonds, au Fonds de solidarité FTQ, par communiqué, mardi.

Repare Thérapeutique développe des médicaments contre le cancer en ciblant les faiblesses de cellules tumorales.

Cette compagnie s’appuie sur plusieurs champs de la biologie cellulaire, dont la réparation de l'ADN et la létalité synthétique, pour y arriver. Sa plateforme repose sur des outils informatiques qui visent notamment à permettre des modifications génétiques ciblées dans des cellules.