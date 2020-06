Les orages mettent à mal le réseau d'Hydro-Québec

Les orages qui ont balayé la région de Montréal en début de soirée ont peut-être apporté de la pluie souhaitée par plusieurs, mais ont aussi endommagé le réseau d'Hydro-Québec.

Vers 20 h, un peu plus de 69 400 abonnés d'Hydro-Québec étaient privés d'électricité, dont 37 721 seulement sur l'île de Montréal.

Les Laurentides (8922 clients), la Montérégie (5670 clients) et Laval (4743 clients) n'ont pas été épargnés non plus par le passage des orages.

Une bonne partie du sud-ouest du Québec se trouvait sous le coup d'une veille d'orages violents mardi soir. «Les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte», a averti Environnement Canada.

Une alerte d'orages violents a aussi été émise pour la région de Lanaudière aux environs de 20 h.