Québecor lance sa plateforme publicitaire libre-service

Québecor lance aujourd’hui sa nouvelle plateforme publicitaire libre-service d’achat de bannières numériques, Le Guichet QID, qui donne accès à près d’une soixantaine de sites web et d’applications de l’entreprise.

« On lance Le Guichet pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), un marché où les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) sont très forts » a indiqué Jean B. Péladeau, directeur général, donnée et performance publicitaire chez Québecor.

Concurrencer les géants

Avec ce nouvel outil, Québecor veut concurrencer les géants du numérique à l’aide d’une solution simple pour qu’en quelques clics, les PME d’ici puissent mettre en ligne leur campagne et analyser leur impact en temps réel.

Pour ce faire, quatre formats de bannières sont offerts pour s’adapter aux contenus à promouvoir et favoriser une plus grande liberté créative.

« C’est facile de dire que les géants du web s’accaparent le marché, mais il faut aussi arriver avec des solutions innovantes et technologiques », a ajouté Jean B. Péladeau.

Huit milliards de fois

Alors que l’économie québécoise se relève tant bien que mal de la COVID-19, Québecor veut mettre à profit son vaste réseau pour aider nos entreprises.

« On a une grande portée auprès des clients québécois. Notre réseau publicitaire, au niveau des bannières, c’est huit milliards d’impressions publicitaires par année », a poursuivi Jean B. Péladeau.

Il ajoute que les plus petites entreprises, qui n’ont parfois pas de contact avec les directeurs de comptes, trouveront chaussure à leur pied avec la nouvelle plateforme, qui va leur simplifier la vie grâce à une facturation intégrée.

« Un client qui a 50 $ ou 5000 $ à dépenser par mois sera capable d’utiliser cette plateforme-là. On vient casser la barrière d’entrée », a-t-il imagé.

Rappelons que le mois dernier, Québecor a fait appel au nouvel outil de ciblage média de l’entreprise québécoise Contxtful, décrite par son PDG, Guillaume Bouchard, comme étant « anti-Big Brother » parce qu’elle parvient à se passer des données personnelles pour son ciblage publicitaire.