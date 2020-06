Radio: 1500e émission pour «Basses fréquences»

La plus vieille émission francophone de musique jamaïcaine des ondes montréalaises, «Basses fréquences», réalisera sa 1500e émission ce dimanche à CISM 89,3 FM de 16 h à 18 h.

L’émission animée par le journaliste et publiciste Richard Lafrance et réalisée par le musicien André Breault, surnommé le DJ Masqué, fait jouer du reggae à Montréal depuis maintenant 30 ans. Pour célébrer cet anniversaire, «Basses fréquences» proposera une émission spéciale avec plusieurs invités spéciaux.

Le magazine musical et d'actualités jamaïcaines a vu le jour en 1989 à la station CHAI, une radio communautaire de Châteauguay. Au départ, elle s’appelait «Prime Time Reggae» et était présentée en anglais. Puis, c’est à CIBL, en 1990, que Lafrance et Breault ont pu diffuser, en français, «Basses fréquences».

En 2012, le journaliste culturel Philippe Renaud devient chroniqueur à l’émission.

Puis, en 2017, avec le démantèlement de la programmation régulière de CIBL, «Basses fréquences» est reprise par CKVL, la radio communautaire de LaSalle, avant d’être ajoutée à la programmation d’été de CISM, la radio de l’Université de Montréal, en 2018.