Se souvenir de Bernard Landry

Hier, la mairie de Montréal annonçait qu’une station du Réseau express métropolitain porterait le nom de Griffintown-Bernard-Landry.

Il s’agit de rendre hommage deux ans après sa mort à celui qui fut un défenseur enthousiaste de la Cité du Multimédia inscrite au cœur du quartier Griffintown. Cette station de métro aérienne sera à l’image de Bernard Landry, dont l’ouverture d’esprit à l’endroit des communautés culturelles fut constante.

Les Irlandais cependant sont déçus qu’aucune station de ce quartier ne rende hommage à leur présence historique à Montréal. Sans aucun doute, Bernard Landry leur aurait donné raison, car il considérait l’apport de la communauté irlandaise au Québec comme exceptionnel dans le développement du Québec.

Débuts

J’ai connu Bernard Landry dans les années soixante à l’Université de Montréal. Il dirigeait alors d’une main de maître l’association étudiante, annonçant déjà le politicien qu’il deviendrait.

Au cours des décennies, j’ai eu l’occasion de discuter de façon virile et amicale (comme on pouvait encore le faire à l’époque sans provoquer des larmes et des injures) avec Bernard, devenu ministre dans le gouvernement Lévesque en 1976. Il m’avait raconté d’ailleurs qu’écoutant la radio dans sa voiture il entendit son nom qui figurait dans la liste des membres du gouvernement. « C’est bien moi qui suis ministre ? », s’était-il dit.

Il fut un grand patriote et un soldat fidèle dans l’équipe péquiste. Normal, puisqu’il s’était enrôlé dans l’armée canadienne dans sa jeunesse. Il fut par la suite officier de réserve. Il découvrit alors le Canada et devint parfaitement bilingue tout en finançant ses études.

Bernard Landry fut un des indépendantistes les plus fidèles, et ce jusqu’à son dernier souffle, au propre et au figuré. En effet, il mourut d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée douze ans plus tôt.

Bernard Landry est honoré à travers une station de métro qui sera située autour de trois universités et près du quartier du multimédia, un quartier multiethnique. C’est à son image. Il fut un des rares indépendantistes avec Jacques Parizeau à défendre avec brio et acharnement l’accord de libre-échange avec les États-Unis.

Négociateur

Devenu premier ministre, il négocia avec la Nation crie, de « nation à nation », comme il le répétait, un traité pour mettre un terme « au colonialisme canadien envers les Autochtones ». Ce fut la « Paix des braves ». Le chef Ted Moses rendit d’ailleurs un hommage appuyé à son « frère » lors de ses funérailles.

Bernard n’a jamais désespéré de son rêve d’indépendance. C’était un des objets de nos échanges aussi vifs qu’amicaux. Un jour, en visite dans sa belle et inspirante maison patrimoniale de Verchères, j’ai découvert deux courts textes encadrés sur un mur. « Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient », lisait-on sur l’un. Et sur l’autre : « Un jour j’irai vivre en théorie parce qu’en théorie tout se passe bien. »

L’erreur de sa vie fut sa démission incompréhensible comme chef du PQ. Mais la douleur de Bernard Landry fut compensée par l’amour fusionnel qu’il vécut avec sa nouvelle épouse, Chantal Renaud. Il mourut dans ses bras dans leur chambre avec vue sur le majestueux Saint-Laurent, qui l’émouvait à la hauteur de sa passion dévorante pour le Québec.