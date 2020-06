Séries LNH: Pittsburgh et Dallas hors de la course

Après Columbus et Minneapolis/St. Paul, c’est au tour de Pittsburgh et de Dallas d’oublier l’idée d’accueillir les matchs d’après-saison de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les Penguins ont d’ailleurs confirmé qu’ils n’étaient plus dans la course, mardi. Selon le site The Athletic, six villes peuvent encore espérer recevoir les joueurs du circuit Bettman, soit Las Vegas, Toronto, Vancouver, Edmonton, Chicago et Los Angeles.

«Nous savons que Pittsburgh aurait constitué une excellente ville hôtesse en raison de nos partisans et du soutien que nous avons reçu de la communauté d’affaires locale, des associations et de nos leaders politiques, ont réagi les Penguins par voie de communiqué. Nous remercions le commissaire Gary Bettman et la LNH de nous avoir placés parmi les finalistes, ce qui reflète à quel point Pittsburgh est une excellente ville.»

En ronde de qualification, la formation de la Pennsylvanie affrontera le Canadien de Montréal.