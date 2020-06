16 compagnies québécoises pour faciliter ses vacances en camping

Près de huit Québécois sur dix passeront leurs vacances dans la province cet été, selon le récent sondage de CAA Québec. Pour profiter pleinement de la nature québécoise, le camping sera l’une des options les plus prisées des vacanciers. Et tant qu’à voyager local, aussi bien consommer local.

Voici 16 entreprises québécoises pour se simplifier la vie en camping. Il ne manquera plus que le nécessaire pour faire des smores sur le bord du feu!

Hooké

Depuis quelques années déjà, la compagnie Hooké à Québec réinvente la pêche à la mouche et lui redonne des airs de jeunesse. Connue notamment pour sa ligne de vêtements sophistiqués et son émission de télévision, la marque Hooké conçoit des collections d’accessoires de chasse et pêche, mais aussi de camping. Un incontournable de chez nous!

Sportes

Si vous cherchez des outils de cuisson et de chauffage pour le camping, la compagnie Sportes, basée à Montréal, propose une variété de produits à la fois ingénieux et robustes. Les outils de Sportes sont conçus par et pour des amateurs de plein air et remettent au goût du jour des techniques de cuisson extérieure traditionnelles.

Solem

Des serviettes toutes minces qui ne prennent pas de place dans un sac et qui sèchent en quelques minutes, des Québécois en fabriquent. Solem, la petite compagnie d’Hébertville, met en valeur des serviettes et des lingettes de microfibres de toutes sortes de couleurs et de motifs. Leurs accessoires plaisent autant aux tout petits qu’aux plus grands.

Nanuk

Les mallettes Nanuk, fabriquées au Canada, sont conçues pour des environnements impitoyables, c’est-à-dire qu’elles résistent à tout. C’est l’accessoire à avoir pour transporter du matériel extrêmement fragile dans les intempéries. Elles sont étanches, légères, «cadenassables», bref, elles n’ont rien à leur épreuve. À vous de les tester!

Dristex

Dristex permet de consommer local jusqu’au bout des orteils! La marque est spécialisée en chaussettes pour travailleurs et randonneurs depuis 25 ans. Elle utilise des matières durables et confortables comme la laine de mérinos et d’alpaga, ainsi que des fibres naturelles de bambou et de coton organique, ce qui permet d’apprécier ses bas à toutes les températures.

Druide

Un parfait campeur sait qu’il doit toujours partir avec des produits biodégradables, ce à quoi la compagnie Druide, à St-Laurent, répond parfaitement. La marque tient une gamme «plein air» non polluante, biodégradable, écoresponsable, certifiée par ÉCOCERT, qui comprend entre autres un savon liquide multi-usage, un shampoing, un gel douche et un chasse-insectes. Druide offre même une crème solaire sans nanoparticules, un produit encore trop rare sur le marché.

Savonnerie des Diligences

La savonnerie artisanale d’Eastman offre des produits corporels et savons naturels biodégradables. La Savonnerie des Diligences propose des parfums aussi originaux que variés dont un savon lime et citronnelle, l’odeur recherchée par les grands vacanciers du fond des bois. Et leur image de marque vaut le détour!

Happy Yak

L’ascension de l’Everest ne se fait pas avec de grosses glacières de 40 litres! Partir en expédition de canot-camping ou en randonnée hors sentiers requiert de voyager léger. En ce sens, la compagnie Happy Yak, à Cowansville, offre des repas lyophilisés en sachet qui ne pèsent rien et qui prennent très peu d’espace dans un sac à dos. Fini les petites boîtes de sardines, Happy Yak vous permettra de manger un risotto aux champignons ou un festin marocain après votre longue journée de plein air.

Roadloft

Aperçue à l’émission Dans l’oeil du Dragon ce printemps, la jeune entreprise de Québec Roadloft a créé un ensemble de conversion de minivan pour l’aménager en campeur en un claquement de doigts. Lit, banquette de table, cuisine et rangement: l’ensemble a été parfaitement bien pensé et ne nécessite aucune modification permanente sur votre véhicule. Bref, c’est clé en main pour ceux et celles qui ont envie de camping un peu plus luxueux à travers la province.

Arkel

Pour les adeptes de bikepacking, qui consiste à faire des expéditions de quelques jours à vélo, la compagnie Arkel offre toutes les sacoches imaginables à accrocher à sa bicyclette. Celles-ci résistent aux tempêtes et permettent de rouler longtemps en toute sécurité.

Embarcations bien de chez nous

Expédition de canot-camping ou de kayak-camping en vue? Weekend de pêche à l’horizon? Envie de mettre quelques planches à pagaie sur le toit de la voiture pour s’amuser sur les lacs? Plusieurs compagnies conçoivent de quoi pagayer sur des embarcations bien de chez nous comme Esquif, Abitibi & Co, Do Sport, Taiga Board, Boréal Design et Pelican.

Ailleurs au Canada

Plusieurs entreprises canadiennes offrent également de l’excellent équipement pour le plein air, dont Hotcore qui se spécialise dans les sacs de couchage et les tentes en plus d’offrir des sacs au sec et des sacs de compression, Level Six pour des vestes de flottaison individuelle et autres équipements d’embarcation et Kodiak pour les bottes de randonnée.