Baseball: beaucoup de changements en vue

Ceux qui souhaitaient voir des changements dans le monde du baseball seront servis, alors que l’annonce d’une saison écourtée de 60 matchs engendrera la modification de certains règlements.

Le plus gros changement est sans aucun doute la présence d’un frappeur désigné pour les deux ligues, afin de ne pas surtaxer les lanceurs. La Ligue américaine avait déjà instauré ce règlement depuis 1973, mais les lanceurs de la Ligue nationale devaient se présenter au marbre lorsque leur tour se présentait.

Pour éviter que les rencontres soient interminables, les manches supplémentaires s’amorceront automatiquement avec un coureur au deuxième but. Les autorités du baseball majeur veulent ainsi que les joueurs soient exposés moins longtemps de cette façon.

Toujours afin de limiter l’exposition entre les joueurs de deux équipes différentes, aucun programme double ne sera permis. Les équipes seront limitées à un match par jour. De plus, dans le cas où un match est interrompu en raison des mauvaises conditions météorologiques avant qu’il soit considéré comme officiel, c’est-à-dire cinq manches, la partie serait remise à une date ultérieure et les équipes ne recommenceraient pas la rencontre en entier. Elles reprendraient plutôt au moment où elles se sont arrêtées.

Les lanceurs n’auront plus à se licher les doigts afin de préserver une certaine humidité et d’éviter la propagation des microbes. Ils pourront garder sur eux un chiffon mouillé en contrepartie, mais le chiffon doit absolument être mouillé avec de l’eau et aucune autre substance. Par ailleurs, lorsqu’une équipe fera entrer un nouveau lanceur dans le match, ce dernier devra obligatoirement affronter un minimum de trois frappeurs ou terminer la manche avant de pouvoir faire un autre changement à cette position.

Aussi, il ne sera plus permis pour un joueur ou un entraîneur de s’approcher à moins de 6 pi d’un joueur adverse ou d’un arbitre dans le simple but d’argumenter une décision ou pour commencer une escarmouche. Ceux qui ne respectent pas la distanciation physique en pareille situation seront automatiquement expulsés et ils pourraient recevoir une amende, ainsi qu’une suspension. Plusieurs autres mesures préventives ont aussi été mises en place afin de limiter les contacts et la propagation de microbes.

Finalement, le gel des transactions sera levé dès vendredi. Il sera possible pour les joueurs toujours sans contrat de se trouver une équipe. La date limite des échanges, pour sa part, a été fixée au 31 août.

Nouveaux règlements pour la saison 2020