Covid-19: Disneyland repousse sa réouverture en Californie

LOS ANGELES | Le parc d’attractions Disneyland en Californie a annoncé, mercredi qu’il repoussait, sa réouverture au public, initialement envisagée à partir du 17 juillet, dans l’attente du feu vert des autorités sanitaires.

Fermé depuis plus de quatre mois à cause de la pandémie de coronavirus, Disneyland est le deuxième parc d’attractions le plus visité au monde, derrière Disney World à Orlando (Floride), et attire habituellement des millions de touristes chaque année.

La Californie fait partie des États américains qui enregistrent une recrudescence inquiétante de cas de la COVID-19 ces derniers jours, avec des records quotidiens. Près de 200 000 cas y ont été dépistés depuis le début de l’épidémie.

Le site avait annoncé, début juin, qu’il prévoyait de rouvrir ses portes le 17 juillet, à condition de recevoir l’autorisation des autorités locales.

Mais ces dernières ont indiqué qu’elles ne fixeraient leurs consignes pour la réouverture des parcs qu’après le 4 juillet, ce qui laissera trop peu de temps à Disneyland pour s’adapter, explique le parc dans un communiqué reçu par l’AFP.

«Étant donné le délai nécessaire pour remettre au travail des milliers d’employés et relancer notre activité, nous n’avons d’autre choix que de repousser la réouverture de nos parcs à thèmes et nos hôtels», explique Disneyland, sans donner à ce stade de nouvelle date pour leur reprise.

Disney World a, de son côté, déjà reçu l’aval des autorités et doit rouvrir progressivement mi-juillet, comme Disneyland Paris. Les activités ont déjà repris au complexe Disneyland à Shanghai.