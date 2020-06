COVID-19: encore des cas au baseball majeur

La pandémie de coronavirus est loin d’être finie et le baseball majeur continue de recenser les cas, la dernière équipe touchée en lice étant les Tigers de Detroit.

Mercredi, le président des opérations baseball et directeur général, Al Avila, a annoncé qu’un joueur et un membre du personnel de son équipe avaient été testés positifs à la COVID-19. Selon le site The Athletic, l’athlète concerné ne se trouvait pas dans les installations du club à Lakeland, en Floride, et il se remet toujours du problème de santé.

Ces informations suivent celles de mardi, journée durant laquelle les Rockies du Colorado et les Phillies de Philadelphie ont confirmé la présence de cas positifs. La formation de Denver a révélé que trois athlètes, incluant le joueur-vedette Charlie Blackmon, avaient été frappés par le coronavirus.

Chez les Phillies, une douzaine de personnes, dont sept joueurs, ont été infectés en l’espace de quelques jours.