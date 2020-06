Délit de fuite: on craint pour la vie d'une cycliste à Sutton

On craint pour la vie d'une jeune cycliste de 27 ans après que celle-ci eût été victime d'un délit de fuite mercredi soir sur le chemin Woodard à Sutton.

Les autorités ont reçu un appel vers 18h30 après qu'une cycliste eut été retrouvée au sol gravement blessée.

«Tout indique qu'elle aurait été victime d'une collision avec un véhicule. Mais il n'y a pas de véhicule qui est demeuré sur place, donc il aurait pris la fuite. Nous n'avons pas de description pour le moment», a indiqué Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec.

La victime a été transportée dans un centre hospitalier pour traiter ses blessures, qui font craindre pour sa vie.

Une enquête est en cours et un reconstitutionniste en scène de collision a été dépêché sur les lieux afin de déterminer les causes et les circonstances de la collision.

Le chemin Woodard a été fermé entre les rues Royea et Buenavista.

Pour le moment, il n'y aurait pas de témoin dans cette histoire.