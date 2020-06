Fête nationale: la réussite du spectacle «Tout le Québec à l’unisson» saluée

Le spectacle «Tout le Québec à l’unisson» célébrant la Fête nationale a été une «véritable réussite», estiment les organisateurs.

Intervenu dans un contexte pandémique particulier, le spectacle sans public a été retransmis en direct par des télédiffuseurs, dont TVA Nouvelles.

«Cela nous rappelle que c’est en étant uni qu’un peuple nourrit sa fierté et parce qu’il faut le dire, tous ces artistes et toute la solidarité ressentie, qui a rassemblé tous les acteurs dans l’organisation complexe de ce spectacle, ont de quoi nous rendre très fiers», a indiqué mercredi Martine Desjardins, directrice générale du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

Sous la direction artistique de Jean-François Blais, le spectacle a réuni une quarantaine d’artistes, dont Pierre Lapointe, Corneille, Fouki, Cœur de Pirate, Gregory Charles et le flamboyant Fred Pellerin, dans une ambiance festive, contagieuse même à travers un écran de téléviseur.

Le spectacle virtuel a pris au début un aspect retro avec cette immersion dans les archives relatant les moments forts de la Saint-Jean-Baptiste depuis les années 1980.

Le spectacle qui a été une «véritable réussite» a permis de rassembler les Québécois, a-t-on ajouté.

«Cette 186e édition se déroule dans un contexte bien spécial et nous partageons tous l’espoir d’être au coude-à-coude, l’an prochain, au parc Jean-Drapeau et dans tous les quartiers de la Métropole», a dit Louise Harel, présidente du Comité de la Fête nationale à Montréal.

Le spectacle «Tout le Québec à l’unisson» sera rediffusé mercredi sur Télé-Québec à 21 h.