Inondations en Ukraine : trois morts, des centaines d’évacués

Trois personnes ont péri et presque 800 autres ont été évacuées dans l’ouest de l’Ukraine à la suite de fortes pluies qui ont provoqué les pires inondations en douze ans dans ce pays, une situation « critique », ont annoncé mercredi les autorités.

Près de 6000 maisons ont été partiellement inondées dans plus de 200 localités de quatre régions dont la plus touchée est celle d’Ivano-Frankivsk, frontalière de la Roumanie et dont près de la moitié de la superficie est occupée par le massif montagneux des Carpates, a expliqué le service d’État pour les situations d’urgence dans un communiqué.

« La situation est critique », a déclaré le Premier ministre Denys Chmygal après avoir visité des territoires sinistrés avec le ministre de l’Intérieur Arsen Avakov et le chef des services des situations d’urgence.

Dans certaines zones, les précipitations depuis lundi ont atteint 70% du niveau de celles qui sont habituellement enregistrées en un mois, a de son côté ajouté M. Avakov, cité par son service de presse.

Les intempéries qui se poursuivent ont détruit 110 kilomètres de routes et 90 ponts, coupant l’accès à une trentaine de localités, selon le ministère de l’Intérieur.

Dans la petite ville de Galytch, un hôpital a dû être évacué, a dit M. Chmygal. « La situation se complique du fait qu’il y a des malades atteints par le coronavirus là-bas », a-t-il précisé.

En Transcarpatie, le niveau de la Tisza, une rivière de la région, est brusquement monté de quatre à cinq mètres par endroits et une route nationale a été endommagée, a raconté le gouverneur régional cité par l’agence de presse Interfax-Ukraine.

Les autorités prévoient de commencer mercredi à livrer en hélicoptère des produits de première nécessité aux villages isolés.

Fréquentes dans les régions occidentales, les inondations cette année sont les plus massives depuis au moins celles de 2008 qui avaient fait 39 morts dans l’ouest de l’Ukraine.

Le chef de l’État Volodymyr Zelensky a appelé le gouvernement à « trouver une solution systémique » à ce fléau afin de ne pas « perdre chaque année des vies et de l’argent ». Il a notamment suggéré de « renforcer des berges » de rivières, selon un communiqué de la présidence.

Certains experts mettent en cause des coupes massives et souvent illégales de bois dans les Carpates ukrainiennes, qui pourraient d’après eux eux être à l’origine de ces phénomènes.

L’ONG Earthsight dont le siège est en Grande-Bretagne a notamment accusé le géant suédois de mobilier Ikea d’utiliser dans sa production du bois coupé illégalement dans les Carpates ukrainiennes, dans un rapport publié mardi.