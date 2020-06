Le Canada perd sa cote de crédit AAA chez Fitch

L’agence de notation Fitch a fait perdre au Canada sa cote de crédit AAA, conséquence directe des dizaines de milliards de dollars de dépenses liées à la pandémie.

Chez Fitch, la cote du Canada passe donc d'AAA à AA+. Pour l’instant, le pays conserve la meilleure cote possible chez Moody’s, Standard & Poor’s et DBRS.

«La décote reflète la détérioration des finances publiques du Canada en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Le Canada va enregistrer un déficit gouvernemental beaucoup plus important en 2020 et émerger de la récession avec des ratios de dette publique beaucoup plus élevés [par rapport au poids de l’économie]», a écrit Fitch dans une note publiée mercredi.

Le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé plus de 150 milliards de dollars de mesures directes en réaction à la pandémie, parmi lesquelles on trouve la populaire Prestation canadienne d’urgence. Selon le directeur parlementaire du budget, le déficit fédéral pour l’exercice 2020-2021 pourrait dépasser les 256 milliards de dollars.

«Fitch prévoit que la réponse au coronavirus fera augmenter la dette gouvernementale brute consolidée à 115,1% du PIB [produit intérieur brut] en 2020, contre 88,3% en 2019», a précisé la troisième plus importante agence de notation de crédit au monde.

«Puissance fiscale»

Notons que, malgré une forte croissance économique, le gouvernement Trudeau n’a jamais équilibré le budget fédéral depuis son arrivée au pouvoir, en novembre 2015.

«Au début de la pandémie, le Canada était en très bonne position pour déployer sa puissance fiscale pour protéger les Canadiens, et nous l’avons fait. Le scénario du pire, pour les Canadiens et l’économie, aurait été de ne pas agir», a réagi le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, en soulignant que les coûts d’emprunt atteignaient actuellement des creux historiques.

Avant la décision de Fitch, le Canada faisait partie d’une poignée de pays à détenir la cote de crédit suprême auprès des quatre principales agences de notation.

Aujourd’hui, seuls l’Allemagne, l’Australie, la Norvège, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg et Singapour font partie de ce club sélect.