Le marathon de New York, initialement prévu le 1er novembre, a été annulé mercredi pour cause de pandémie de coronavirus, a annoncé l’association New York Road Runners, qui organise l’événement.

C’est la seconde fois que la course de fond la plus populaire du monde est annulée, après la parenthèse de 2012 consécutive au passage de l’ouragan Sandy.

