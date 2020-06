Le TIFF dévoile ses plans pour sa prochaine édition

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) a dévoilé mercredi son plan de match pour sa 45e édition qui aura lieu du 10 au 19 septembre.

Comme tous les autres grands événements de la planète, le TIFF s’adaptera à la pandémie en proposant cette année une programmation « plus légère » (composée d’environ une cinquantaine de films) qui sera en grande partie diffusée en ligne.

Mais le festival torontois innovera tout de même en présentant pendant les cinq premiers jours de cette édition 2020 des projections dans des salles et des ciné-parcs en faisant respecter la distanciation physique entre les spectateurs. Le reste de la programmation sera offerte en ligne au cours des dix jours suivants.

Le TIFF a aussi annoncé mercredi qu’une cinquantaine d’acteurs et réalisateurs agiront cette année à titre d’ambassadeurs de l’événement. Cette liste de personnalités comprend notamment les actrices Nicole Kidman et Isabelle Huppert et les cinéastes Denis Villeneuve et Martin Scorsese.