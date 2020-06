Métro de Montréal: pétition pour renommer la station Lionel-Groulx

MONTRÉAL – Des milliers de gens réclament que la station de métro Lionel-Groulx, située dans le sud-ouest de Montréal, soit rebaptisée en l'honneur du musicien Oscar Peterson.

Depuis son lancement il y a une semaine, une pétition a reçu l'appui de 12 000 signataires qui demandent le changement du nom de cette station de métro du quartier Saint-Henri.

Le débat n'est pas nouveau: depuis le début des années 1990, certains sociologues et historiens s'interrogent sur la pertinence du choix du prêtre et historien Lionel Groulx pour représenter cette station de métro qui relie les lignes verte et orange. Certains le décrivent comme un homme fermé, réactionnaire et antisémite.

Selon le texte de la pétition, le but principal du changement de nom serait toutefois de reconnaître à sa juste valeur l'apport du pianiste et compositeur jazz montréalais Oscar Peterson, décédé en 2008.

Ce dernier «incarne l’image de la grande métropole vibrante, multiculturelle et ouverte sur le monde que la ville veut projeter», explique le texte de la pétition.

«Cela permettrait à Montréal de célébrer l'héritage d'un homme qui a fièrement représenté notre ville sur la scène internationale et permet à notre ville de célébrer la belle diversité culturelle et la représentation que les Montréalais noirs apportent à notre ville», écrit également l'instigateur de la pétition Naveed Hussain.

Retrait de monuments

Rappelons que dans les dernières semaines, deux autres pétitions en lien avec des personnalités controversées célébrées à Montréal ont été lancées. Celles-ci demandent le retrait d'un monument à l'honneur de l'ancien premier ministre du Canada, John A. Macdonald, et du monument représentant le fondateur de l’Université McGill, James McGill. Ces derniers sont considérés par certains comme des symboles au passé «raciste» et «colonial» du Canada.