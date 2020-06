Ontario: la situation d'urgence prolongée au 15 juillet

TORONTO ― L’Ontario a prolongé son état situation d’urgence sanitaire, cette fois jusqu’au 15 juillet.

La prolongation approuvée mercredi par l’Assemblée législative permettra au gouvernement provincial d’émettre de nouveaux décrets pour assouplir les restrictions, en autorisant les entreprises et les services à une reprise progressive des activités.

«Au fur et à mesure que nous relançons notre économie de manière progressive et sécuritaire, nos fournisseurs de soins de première ligne continuent à compter sur nos décrets d'urgence qui les aident à mieux protéger nos aînés et les membres les plus vulnérables de notre collectivité, et qui leur permettent de mobiliser les ressources dont ils ont besoin», a indiqué mercredi le premier ministre Doug Ford, par communiqué.

«Ces mesures restent nécessaires pour protéger les personnes âgées et les autres populations vulnérables de l'Ontario des risques de la COVID-19», a ajouté le cabinet du premier ministre Ford.

Le gouvernement provincial dit continuer à surveiller les indicateurs de la santé publique pour examiner l’opportunité de prolonger davantage ou non la situation d’urgence.

Trente-trois régions de santé publique sont à la seconde phase du déconfinement de la province. Seule la région relevant de l’Unité sanitaire de Windsor-Essex en est encore à la première étape.

L’Ontario a enregistré 163 nouveaux cas dans son dernier bilan pour un total de 34 016 personnes infectées par le coronavirus.