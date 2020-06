Plus de 600 plats haut de gamme gratuits pour les travailleurs de la santé

Un restaurateur de Montréal a offert plus de 600 plats haut de gamme gratuitement à des travailleurs de la santé mardi.

«J’ai eu entre 3000 et 4000 demandes de réservations à la suite de mon annonce jeudi dernier», explique Jean-François Corriveau, copropriétaire du restaurant de Griffintown Makro Pêcheries, où se tenait l'événement. «Les gens venaient de partout: Saint-Jérôme, Laval, Sainte-Justine... J’ai eu même des clients qui n’avaient pas de réservation. Ils se sont pointés à 17 h et il n’y avait pas de table. Ils ont attendu jusqu’à 23 h, ils m’ont dit que ça ne les dérangeait pas», poursuit celui qui possède également le Grinder et la Boucherie Grinder.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

À cette deuxième journée de réouverture des restaurants dans le grand Montréal, l’ambiance était au rendez-vous, malgré les règles de distanciation sociale et les mesures sanitaires.

«C’était une méchante belle soirée. Les gens semblaient bien s’amuser. C’était une clientèle très féminine avec beaucoup de belles infirmières! Pour la plupart, il s’agissait de leur première sortie au restaurant depuis le début de la COVID», relate M. Corriveau.

«Les clients étaient si heureux et reconnaissants que certains d’entre eux envoyaient des verres à la cuisine et une madame a même offert une bouteille de vin à ma gérante», poursuit-il.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les travailleurs de la santé ont d’autant plus apprécié le festin gastronomique du chef Jeremi Marcille.

«Les gens étaient surpris de la qualité des plats. Même si le service était un peu plus long, ils étaient estomaqués de voir que le menu était composé de pétoncles princesse, de queues de homard et de rib-eye», dit-il.