Poussée de cas inquiétante dans le pays le plus endeuillé

L'épidémie de COVID-19 enregistre une poussée «préoccupante» aux États-Unis et progresse toujours en Amérique latine, pesant lourdement sur l'économie mondiale dont le Fonds monétaire international doit actualiser mercredi les perspectives de croissance.

«Les deux prochaines semaines seront critiques» pour répondre aux poussées «préoccupantes» de contamination, a mis en garde le Dr Anthony Fauci, immunologiste en chef de la Maison-Blanche, se disant inquiet alors que plus de 32 000 cas avaient été diagnostiqués en 24 heures mardi.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé par le COVID-19 avec 121 176 décès.

L'État du Texas, qui a entamé son déconfinement dès début mai, a notamment enregistré .000 nouvelles infections - un record depuis le début de la pandémie - poussant son gouverneur républicain, Greg Abbott, à appeler ses concitoyens à rester chez eux.

Aux Caraïbes et en Amérique latine, actuel épicentre de l'épidémie, le bilan a dépassé mardi les 100 000 morts, dont plus de la moitié au Brésil.

Plus de 200 policiers péruviens sont morts et plus de 15 000 ont été contaminés en tentant de faire respecter le confinement dans ce pays qui figure parmi les plus touchés avec le Brésil, le Mexique et le Chili.

Au Brésil, où le dernier bilan fait état de 52 645 morts, des peuples indigènes ont fui dans la forêt pour échapper au coronavirus, d'autres ont bloqué l'accès de leurs villages.

Ces efforts n'ont pas été suffisants pour stopper la pandémie: 24 habitants de la réserve d'Umariaçu ont été contaminés et deux sont morts.

«Le virus tue des chefs, des anciens et des guérisseurs (...) et la pandémie risque de causer des dommages irréversibles à nos communautés et notre culture», a mis en garde l'Association des peuples indigènes du Brésil (APIB) lundi sur les réseaux sociaux un message destiné à encourager les jeunes autochtones à rester chez eux.

Dans ce contexte inquiétant, la Colombie a décidé de prolonger le confinement jusqu'au 15 juillet.

En Europe, l'Allemagne a reconfiné mardi plus de 600 000 personne face à l'éruption d'un foyer de contamination dans le plus grand abattoir d'Europe, où plus de 1550 personnes ont été contaminées. Une situation qui provoque des craintes de nouvelle vague de contamination tout comme en Italie où les autorités médicales s'inquiètent du relâchement de la population face au danger du virus.

La vente de masques - introuvables au début du confinement - y est désormais en chute, selon la Fédération des pharmaciens italiens, tandis que les plages sont bondées et que les apéritifs festifs rapprochés se multiplient dans le pays qui a enregistré 34 657 morts.

La prudence est de mise aussi en Espagne, où la Catalogne est revenue sur sa décision d'autoriser la réouverture des discothèques, n'autorisant à danser que les personnes se connaissant déjà, et seulement dans des restaurants ou des hôtels.

Alors que la tentation des États est grande de lever toujours plus les mesures de précaution prises pour endiguer la progression de la maladie afin de relancer leur activité économique, le FMI doit actualiser ses perspectives de croissance mondiale dans l'après-midi.

Depuis trois mois, les mauvaises nouvelles se multiplient entre faillites et plans de licenciement.

Cependant, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a souligné mardi que si la chute du commerce mondial a été «d'une ampleur inégalée» ces derniers mois, le tableau était moins sombre que craint grâce aux mesures de soutien adoptées par les gouvernements.

Le secteur du tourisme, particulièrement touché, multiplie les initiatives pour sortir de l'ornière, comme aux îles Fidji qui ambitionnent de créer une «bulle» avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, au sein de laquelle les vacanciers pourraient voyager.

La «bulle Bula» -mot qui signifie «bonjour» en fidjien- offrirait une zone VIP dès la descente de l'avion aux touristes de ces deux pays qui seraient transportés dans une station balnéaire isolée. Elle «permettra aux Australiens et aux Néo-zélandais de profiter de ce que les Fidji offrent de mieux tout en restant à l'écart des autres voyageurs et de la population», a déclaré le premier ministre fidjien Frank Bainimarama.

Pour éviter un nouveau foyer potentiel de contamination à grande échelle, l'Arabie saoudite a annoncé mardi qu'elle n'accueillerait qu'un millier de pèlerins contre deux millions d'habitude pour le hajj, le grand pèlerinage musulman annuel à La Mecque et l'un des cinq piliers de l'islam qui est maintenu en juillet.

Le numéro un mondial du tennis, le champion serbe Novak Djokovic, a lui regretté avoir organisé un tournoi caritatif en juin, au mépris des précautions sanitaires. «C'était trop tôt», a dit le joueur testé positif, mais sans symptômes.

Un autre sportif, le basketteur star des Denver Nuggets Nikola Jokic a contracté le coronavirus en Serbie, ce qui retarde son retour aux États-Unis où il devait préparer la reprise de la saison NBA prévue en juillet à Orlando en Floride, a rapporté mardi ESPN.