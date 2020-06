WestJet coupe définitivement plus de 3000 postes

Le couperet est de nouveau tombé chez WestJet. Après avoir fait des milliers de mises à pied temporaires dans les dernières semaines, le transporteur albertain a annoncé plus de 3000 coupes d'emplois permanentes mercredi, dans l'espoir d'assurer son avenir.

L'entreprise compte notamment regrouper tous ses centres d'appel en Alberta et de sous-traiter ses opérations aéroportuaires un peu partout au pays, exception faite des aéroports de Vancouver, Edmonton, Calgary et Toronto, ses principaux points d'attache. Des coupes se feront aussi dans le personnel de bureau et de direction.

Au total, 3333 employés perdront définitivement leur emploi. «L'annonce d'aujourd'hui portant sur ces changements stratégiques, mais inévitables, nous permettra d'assurer la sécurité de nos 10 000 WestJetters restants et de poursuivre nos efforts pour transformer notre entreprise», a confié le président et chef de la direction de WestJet, Ed Sims, par communiqué, en qualifiant la pandémie de «crise la plus grave de l'histoire de l'aviation».

La COVID-19 et les restrictions qu'elle a entraînées sur les déplacements ont fortement ébranlé le transporteur basé à Calgary, qui a été contraint de réduire ses opérations de 90 % par rapport à la même période l'an dernier.

Au cours des derniers mois, WestJet a dû se résoudre à mettre à pied temporairement près de 10 000 de ses employés, tout en retirant des centaines de vols de son horaire régulier. En avril, M. Sims avait affirmé avoir moins de 5 % du nombre de passagers pré-COVID-19 à bord de ses avions.

Malgré tout, le transporteur a continué de desservir les 38 aéroports où il est présent au Canada, notamment en misant sur le transport de matériel médical et d'aliments.