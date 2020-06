PELLETIER DORÉ, Cécile



À Montréal, le 20 juin 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Cécile Doré Pelletier, épouse de feu Gérard Pelletier.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre, sa belle-soeur Daria, de très nombreux neveux et nièces et autres parents et amis.Selon sa volonté, elle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu vendredi le 26 juin à 13 heures au complexe Urgel Bourgie situé au 1255 Beaumont à Montréal,puis le départ pour le cimetière Notre-Dame-des-Neiges aura lieu vers 13h30.