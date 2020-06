ZUMMO, Arnaldo



19 - 2020C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Arnaldo Zummo, époux de feu Marcelle Lemay, le 17 juin 2020, à l'âge de 86 ans.Homme de caractère, il avait vaincu la COVID-19, mais de multiples complications ont eu raison de sa détermination.Arnaldo était très fier de sa famille. Il laisse dans le deuil, ses quatre fils, Mario (Michèle), Gaétan (France), Stéphane (Andrée) et Joël (Kathleen), ses sept petits-enfants, Mathieu, Stéphanie, Marie-Claude, Émile, Flavie, Camille et Fanny, ses trois arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.Vu la situation actuelle les funérailles auront lieu en toute intimité.