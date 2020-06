FIORITO (CARDINAL)

Marie-Marthe



Le 21 avril 2020, à l'âge de 87 ans, après une longue maladie, est décédée Marie-Marthe Cardinal.Elle laisse dans le deuil son tendre époux Joe Fiorito, ses enfants Gino et Jean-Éric, ses petits-enfants Charles et Dominic, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Les visites, en présence des cendres, auront lieu vendredi le 26 juin de 9h30 à 11h30 à la :560 LAKESHORE DR, DORVAL, H8S 2B3Tél. 514-631-1511 www.jjcardinal.caAu lieu de fleurs, vous êtes invités à faire célébrer des messes pour le repos de l'âme de Marie-Marthe.