BEAUCHEMIN (BEAUREGARD)

Madeleine



Entourée des siens à son domicile de Varennes, le 20 juin 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Madeleine Beauregard, épouse de M. René Beauchemin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Chantal), Denis, Réjean (Patricia), André, Sylvie (Robespierre) et Mireille, ses petits-enfants Jean-François, Mélissa, Isabelle, Émilie, Joanie, Annick, Mariève, Carlos, Andréanne, Carline, Nicolas et Jérémie, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Suzanne, son frère Rolland, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 29 juin de 12 h à 14 h au:VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le même jour à 14 h 30 en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes, et de là au Cimetière de Varennes.L'accueil sera fait dans le respect des règles de la distanciation sociale dû à la COVID-19. Un maximum de 50 personnes sera accepté à l'intérieur en même temps ainsi que le port d'un masque sera exigé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.