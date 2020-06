GINGRAS, Roger



À Ville St-Laurent, le mercredi 17 juin, à l'âge de 94 ans, est décédé Roger Gingras, veuf de Simonne Beaupré.Il laisse dans le deuil ses fils Michel (Lorraine), Jacques et Robert (François), ses petits-enfants Martin, Christian (Geneviève), Véronique et Frédéric (Lina), ses six arrière-petits-enfants Gabriel, Maryane, Élodie, Coralie, Megan et Shawn, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 28 juin de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative sera célébrée sur place à 16h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.