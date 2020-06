Annuaire d’entreprises «black owned» du grand Montréal

À la suite de la mort de George Floyd, cet Américain noir qui a été asphyxié sous le genou d’un policier aux États-Unis, plusieurs mouvements sociaux ont pris forme (ou repris vie) à Montréal, comme le Black Lives Matter, le Blackout Tuesday et aussi le Buy Black, qui encourage les achats dans des entreprises dont les propriétaires sont afrodescendants. Voici un annuaire de quelques entreprises, classées par catégorie, de la grande région métropolitaine où l’on peut faire ses courses pour participer au Buy Black.

Restaurants et boulangeries

Restaurant Kwizinn

C’est sur la Plaza Saint-Hubert que le restaurant haïtien Kwizinn s’est établi comme l’une des meilleures tables de cuisine créole en ville. Le chef-propriétaire Michael Lafaille et sa femme, Claudia Fiorilli, vous proposent tant une expérience en salle à manger qu’un service de traiteur. Coup de cœur pour le plat de burger aux bananes plantain, servi avec pommes de terre cajuns. À noter qu’une deuxième succursale ouvrira ses portes à Verdun sur la rue Wellington prochainement.

6670, rue Saint-Hubert, Montréal

PHOTO COURTOISIE

Agrikol

Le chef Paul Toussaint nous offre les saveurs des Antilles au restaurant Agrikol, et avec le cordon bleu d’origine haïtienne, on retrouve des plats typiques du pays tels que bananes plantain pesées, acras, griot, maïs moulu et légumes. Ah, et n’oubliez pas de goûter aux cocktails à base de rhum, qui vous transporteront directement à la plage.

1844, rue Atateken, Montréal – www.agrikol.ca

PHOTO COURTOISIE

Lloydie’s

L’entreprise familiale Lloydie’s est un fournisseur d’aliments de la gastronomie caribéenne, mais aussi un restaurant où l’on sert des spécialités de la Jamaïque. Sur le menu, on peut commander le fameux jerk chicken, le patty au bœuf, poulet ou végé ou encore le macaroni pie. Franchement, tout y est délicieux.

2145, rue Crescent et 66, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal – www.lloydies.ca/fr/

Palme

Le chef Ralph du restaurant Palme propose une fine cuisine fusion créole qui mélange les saveurs des pays des Antilles avec des influences française, espagnole et britannique. En entrée, on pourra se délecter de calmars croustillants servis avec aïoli au curry fait maison. En plat principal, le sous-marin aux boulettes épicées de viande d’agneau, recouvertes de mayo épicée et de salade de chou, est absolument à essayer. C’est cochon à souhait!

1487, rue Sainte-Catherine Est, Montréal – www.restopalme.com/

Boom J’s Cuisine

Le slogan du restaurant Boom J’s Cuisine dit tout: «Goûtez à la différence». Et cette différence, on la savoure dans les plats traditionnels jamaïcains. Le poulet à la jerk est préparé dans une casserole spécifique importée de Kingston, en Jamaïque. En plus du poulet, d’autres mets typiques sont tous aussi délicieux, comme la chèvre au curry, la queue de bœuf, le rôti jamaïcain, les pâtés classiques, le pain coco, le poisson salé et bien d'autres.

2026 rue Wellington, Montréal – www.boomjscuisine.ca/

Boulangerie Gâte Toi

Ils sont rares les établissements où il est possible de dénicher des croissants, des baguettes de pain frais et des chocolatines, mais aussi des spécialités de la pâtisserie haïtienne. À la Boulangerie Gâte Toi, on trouve tout cela en plus de pâtés haïtiens épicés à la morue, au fromage, à la viande de bœuf ou au poulet. Demandez-les chauds: c’est croustillant à l’extérieur et hyper tendre à l’intérieur!

7702, rue Saint-Hubert, Montréal – www.boulangeriegatetoi.com/

PHOTO COURTOISIE

Le Nil Bleu

Saviez-vous qu’il existe depuis 20 ans un excellent restaurant de cuisine éthiopienne en plein cœur du centre-ville de Montréal? Au Nil Bleu, on s’aventure dans cette gastronomie avec une assiette de kifto – bœuf très maigre cru fraîchement haché et mélangé à des petits piments, du beurre et assaisonné d'herbes spéciales – ou de yebeg, morceaux d’agneau cuits avec un mélange de poivrons verts et de racines de gingembre frais. Les végétariens seront aussi heureux d’apprendre que plusieurs options s’offrent à eux.

3706, rue Saint-Denis, Montréal – www.nilbleurestaurant.com/

PHOTO COURTOISIE

Traiteurs et buffet

Ti Joe BBQ

Quand la rencontre des cultures québécoises et haïtiennes a lieu, il en résulte la poutine créole aux griots (morceaux de porc frits) du traiteur Ti Joe BBQ. L’entreprise se déplace pour vos événements d'affaires, vos soirées privées et vos événements festifs. Outre la poutine, les grillades savoureuses avec côtes levées, burgers et poulet sont aussi en vedette.

Contact: 514 445-2151 et www.facebook.com/tijoebbq/

PHOTO COURTOISIE

Assiette Lakaye

Sur la Rive-Sud, vous trouverez Assiette Lakaye, qui cuisine des mets authentiques haïtiens. Pour les résidents du coin, il est possible de commander par téléphone, et pour les événements spéciaux, le service de traiteur est à votre entière disposition. Du griot au riz djodjon, tout de la table haïtienne y est.

3362, Grande Allée, Saint-Hubert, ou 450 443-6850

Diolo Traiteur

On voyage au cœur de l’Afrique avec le chef sénégalais Edmond Benoît Sadio, qui prépare avec son resto-traiteur des spécialités de la culture africaine de l’Ouest comme le thieboudienne (riz rouge, poisson, légumes), le yassa (poulet mariné, citron, oignons) ou encore le mafè (bœuf avec os mijotés dans une sauce aux arachides et tomates, et légumes servis sur riz blanc).

232 A, rue Jean-Talon Ouest, Montréal – www.diolotraiteur.com/

PHOTO COURTOISIE

Fourchette Antillaise

Restaurant, buffet et traiteur, la Fourchette Antillaise accueille vos réunions d'affaires, réceptions de baptême, de mariage, de communion, d’anniversaire ou simplement vos rencontres entre amis. On y mijote le meilleur de la cuisine haïtienne: poulet créole, poisson en sauce, riz collé, crevettes...

5968, rue de Salaberry, Montréal

PHOTO COURTOISIE

The Food Kartel

Le traiteur The Food Kartel est le secret le mieux gardé de Montréal. Pour passer une commande, il faut surveiller le menu sur la page Instagram et s’inscrire avant que tout s’envole, car le nombre de commandes est limité. Les créations marient la cuisine créole à la cuisine moderne américaine pour offrir des gaufres et du poulet frit, un burger de crevettes cajuns avec frites de patate douce, un surf & turf avec côtes levées, des pattes de crabe et des bananes plantain frites.

Contact: thefoodkartel@gmail.com et sur Instagram à @thefoodkartelmtl

Les Délices de Patrice

Ce qu’on aime des Délices de Patrice, c’est son originalité. Patrice, le fondateur, a créé des recettes de confiseries modernes à base de rhum et de saveurs tropicales, qui peuvent être personnalisées avec des logos comestibles de compagnie ou encore des visages. Ce sont surtout ses délicieux macarons qui font un tabac!

Contact: info@lesdelicesdepatrice.com

PHOTO COURTOISIE

Traiteur Archer «Dancing Chef»

Un chef qui se déhanche dans votre cuisine? Absolument! Le Traiteur Archer «Dancing Chef» offre un service de traiteur à domicile, mais aussi pour des événements spéciaux tels que les mariages et anniversaires et les événements corporatifs. On peut aussi sélectionner des séances de danse ou un service de plan de nutrition avec des plats santé pour la famille ou une personne seule.

Contact: 514 294-6164 ou à l'adresse letraiteurarcher@gmail.com

Beauté et cosmétiques

Salon Achaia Sélect

Très populaire auprès de la communauté noire de Montréal, Achaia Maguy est la reine de la beauté. Que vous ayez besoin d’une pose d’extensions de cheveux ou d’un maquillage digne de Kim Kardashian, son salon de beauté est un incontournable pour vos soirées glam!

2462, boulevard Curé-Labelle, Laval et 4524, rue Jean-Talon, Montréal

LUXCEY

Imaginez un mélange d’ingrédients naturels, de méthodes ancestrales d’Afrique et des rudiments de l’esthétisme parisien. C’est ce qu’a réussi la femme d’affaires d’origine camerounaise Rose Gwet, avec son entreprise montréalaise LUXCEY, dont on retrouve les produits dans plusieurs spas de luxe de la ville. Ses sérums, baumes et autres huiles sont en vente dans sa boutique en ligne.

www.luxcey.com/fr

COURTOISIE

Varda Cosmétiques

La populaire animatrice et auteure Varda Etienne lancera sous peu sa propre ligne de cosmétiques Varda Cosmétiques, qui s’adresse à toutes les teintes de peaux et qui est disponible en précommande sur le web. À voir les photos de démonstration, on adore déjà les rouges à lèvres hyper pigmentés, parfaits pour l’été.

www.vardacosmetiques.ca

Nagi Cosmetics

Parmi les marques de produits cosmétiques québécois, Nagi Cosmetics se démarque pour ses produits spécialisés pour les peaux foncées. La présidente-directrice générale de la compagnie, Gina Delisme, a créé celle-ci pour répondre à la demande de femmes issues de communautés culturelles qui souhaitaient retrouver un plus large éventail de pigments que ce qui existait alors sur le marché.

Disponibles dans plusieurs succursales de Jean Coutu et en ligne à www.nagicosmetics.com

COURTOISIE

Clinique Skulpture

La clinique médico-esthétique Skulpture, située à Laval, offre des services à la fine pointe de la technologie pour le visage et la peau dont l’endermologie pour la cellulite, la rhinoplastie sans chirurgie, des agents de comblement pour diminuer l’apparence des rides et plus encore. La propriétaire Marie-Paul Gedeon est une véritable passionnée du monde de l’esthétique.

3055, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval

COURTOISIE

Nancy Falaise - École de cheveux frisés Montréal

Avis aux coiffeurs qui souhaitent se spécialiser dans la coiffure de cheveux crépus: rendez-vous à l’École de cheveux frisés de Montréal de Nancy Falaise, qui est copropriétaire du salon Nana et Les Girls et coiffeuse depuis 18 ans. Vous y apprendrez tous les rudiments pour travailler avec les crinières frisées, de l’entretien à la coupe, en passant par la coloration et les diverses méthodes de soins.

www.nancyfalaise.com

Spa Chez Soi

La propriétaire du Spa Chez Soi, Félicidad Victor, vous propose d’amener des services de spa à votre domicile ou même au sein de votre entreprise. Spa Chez Soi offre de multiples services: manucure, pédicure, facial, épilation et même des massages. L’entreprise est aussi à votre disposition pour les événements spéciaux comme les bachelorette party ou les anniversaires.

www.spachezsoi.ca

Produits gourmands et épicerie

Marché Méli-Mélo

L’épicerie Marché Méli-Mélo est un incontournable du quartier Villeray. L’endroit offre plusieurs aliments exotiques qui proviennent d’Haïti, tels que le riz, les avocats, les mangues, les fruits de mer, la chayotte (légume mirliton) et plus encore. L’adresse est d’autant plus connue pour son fameux casse-croûte de gastronomie haïtienne, situé à l’arrière de la boutique.

640, rue Jarry Est, Montréal

PHAFO

Les marinades, sauces piquantes et condiments épicés de PHAFO donneront de la saveur à vos recettes. Inspirés de la cuisine haïtienne et fabriqués au Québec, ces produits élaborés par Dimitri Jules sont une incursion dans la gastronomie des Caraïbes.

Offerts dans plusieurs épiceries fines à Montréal et en ligne à www.phafo.com

PHOTO COURTOISIE/PHAFO

LS Cream

Au rayon des liqueurs à la SAQ, vous pouvez découvrir LS Cream, qui s’inspire de la kremas, boisson emblématique haïtienne. L’homme d’affaires Stevens Charles a concocté un mélange unique de crème fraîche et d'épices de l'île, qui est d’ailleurs sans gluten et kasher. Ce spiritueux riche est à déguster sur glace ou en cocktail.

Offert à certaines succursales de la SAQ et en ligne à www.creamls.com

COURTOISIE

WOUUSHH!

Le jeune entrepreneur d’origine haïtienne Freddy Lloyd Louissant a lancé une gamme d’épices haïtiennes nommée WOUUSHH!, qui comprend le fameux pikliz traditionnel (mélange de chou et d’épices qui accompagne bien toutes les viandes et les poissons).

Boutique en ligne à www.wouushh.com

Cajou Cuisine

L’investigatrice du Gala Dynastie et chroniqueuse Carla Beauvais a cofondé Cajou Cuisine, un service de livraison d’un kit de cuisine qui vous permet de préparer des repas avec vos enfants. Ce kit offre des recettes simples et éducatives mettant à l’honneur chaque fois un pays différent avec des ingrédients locaux.

Disponible en ligne sur www.cajoucuisine.com

COURTOISIE

Manba

Le mot manba, qui vient du créole, signifie «beurre d’arachides». C’est donc sans surprise que la compagnie Manba, cofondée par Stanley Dumornay, offre des pots de beurre d’arachides conçu selon une recette traditionnelle haïtienne. Faits au Québec, ces beurres de noix végétariens, kasher et sans gluten n'incluent ni huiles ni agents de conservation, et sont composés uniquement d’ingrédients naturels et biologiques. Du bonheur sur vos tartines!

Offert chez plusieurs détaillants et en ligne au https://manba.ca/

COURTOISIE

Sucre Brun

Lindsay Brun, pâtissière et fondatrice de la pâtisserie Sucre Brun, est la référence en matière de gâteaux d’occasion pour tous les événements spéciaux: anniversaires, bachelorettes, graduations, première communion, mariages et plus encore. Goûtez aussi à ses autres spécialités comme la mousse au chocolat et avocat, les cupcakes, les givrés à la mangue, la crème glacée végane et le gâteau renversé à l’ananas.

Boutique en ligne au www.sucrebrun.com/

Bayard Gâteaux

Avez-vous déjà goûté à un moelleux gâteau au rhum? Si la réponse est non, découvrez ce produit grâce à la pâtisserie en ligne Bayard Gâteaux. Vous pouvez aussi succomber aux autres créations sucrées de la propriétaire Frénie, recouvertes de crème au beurre à base de meringue suisse qui rende le tout absolument divin.

Boutique en ligne au www.bayardgateaux.com

COURTOISIE

Mode et vêtements

Ma Chérie Bleue Bridal Boutique

Nathale Phillips a ouvert la boutique Ma Chérie Bleue Bridal Boutique en plein cœur de Rosemère. Dans une ambiance intime, les futures mariées peuvent y choisir la robe de leurs rêves parmi les centaines de modèles de designers internationaux reconnus dans l’industrie. Nathale assiste à toutes les expositions pour dénicher les pièces dernier cri.

303, chemin de la Grande-Côte, suite 200, Rosemère - www.macheriebleue.com/

Elle Sublime

Pour des accessoires qui sortent de l’ordinaire, faites un tour sur les pages Instagram @ddepeine et @ellesubline, où la designer d’origine haïtienne Dihlia Depeine offre des bijoux pour femmes et pour hommes. Elle en déniche également provenant de partout dans le monde pour donner du punch à vos looks.

Boutique en ligne bientôt disponible, mais pour le moment, achat sur Instagram à @ddepeine et @ellesublime

COURTOISIE

Risque Boudoir

Besoin d’une robe de soirée ou de cocktail? Pas besoin de dépenser une fortune en allant chez Risque Boudoir. La propriétaire Rose Tassy a ouvert son service de location de robes il y a presque un an. Sa spécialité: la diversité, avec des modèles qui conviennent à tous les types de silhouettes.

Boutique en ligne bientôt disponible, mais contact sur Instagram à @risque_boudoir

EZ-Couture

Le styliste Ezechiel Debrosse habille plusieurs grosses pointures de Montréal: Patrice Bernier, Georges St-Pierre, Luc Poirier, Etienne Boulay ou encore Jean Pascal ont recours à ses services. Ses tailleurs de luxe sur mesure pour hommes ont la cote chez les clients du monde des affaires, chez les sportifs et dans le showbusiness.

Rendez-vous sur www.ez-couture.com

COURTOISIE

Shako Montréal

La designer Shako Dimoke a ouvert sa boutique en 2015, et depuis, ses collections pour femmes modernes font des malheurs. Les pièces classiques et celles plus audacieuses sont fièrement fabriquées à Montréal. De plus, les prix sont hyper abordables. La créatrice a également lancé une collection spéciale «quarantaine» avec masques et tenues d’intérieur.

1455, rue Peel, suite 107, Montréal et boutique en ligne au www.shakomontreal.com/

COURTOISIE

Ledah Studio

Depuis quelques années, la créatrice Lola Atta établit sa place dans l’industrie de la mode à Montréal. Avec Ledah Studio, elle offre à sa clientèle une boutique en ligne où dénicher des classiques réinventés et des essentiels de garde-robe pour femmes. Les pièces sont créées dans son atelier et fabriquées au Canada. Du bureau à la plage, en passant par les soirées, vous trouverez des habits pour toutes les occasions. D’ailleurs, en cette période de COVID-19, elle confectionne des masques unisexes.

Boutique en ligne au www.ledah-montreal.com

Événementiel et divertissement

Pop and Balloonz

Anniversaire, shower de bébé, mariage, graduation... tous les événements importants de votre vie pourront bénéficier d’une dose de féérie grâce à Josie Sauveur et son entreprise Pop and Balloonz. Celle-ci propose notamment des ballons de couleurs, des machines à barbe à papa, des chariots à popcorn et des ballons en forme de lettres et de numéros géants.

Contact: info@popnballoonz.com

Marilyn Signature

Qu’il s’agisse d’un mariage ou d’un événement d'affaires, l’organisatrice Marilyn Mahotières s’occupe de tout, dans les moindres détails. Avec son équipe chevronnée, elle exaucera toutes vos demandes, des fleurs à la décoration des tables jusqu'au choix des places. Marilyn est d’ailleurs une star dans la communauté haïtienne de Montréal. Avec son service Boutique Dernier Repos, elle orchestre également des funérailles.

Contact au www.marilynsignature.ca/

COURTOISIE

GEAK Events

L’entrepreneur Alexandre Kénol s’est spécialisé aussi dans le monde de l’événementiel pour ce qui touche aux événements d'affaires, communautaires et sportifs. Son entreprise GEAK Events se charge de la planification, de la recherche des commandites, de la conception et de la réalisation des événements. C’est à M. Kénol que l’on doit l’événement Patrice Bernier et ses amis, au profit de la Maison d’Haïti, qui a lieu chaque année.

Contact au www.geakevents.com/

Bad Boys du Rire

Renzel Dashington porte à bout de bras le nouveau collectif humoristique Les Bad Boys du Rire. L’ancien gérant de Corneille, qui a débuté sa carrière dans l’industrie de la musique, se consacre désormais à l’humour, avec des artistes de talent issus de la diversité culturelle. Depuis 2017, il met sur pied des soirées d’humour, qui sortent vraiment des sentiers battus.

Rendez-vous sur la page www.facebook.com/badboysdurire/

COURTOISIE

Les festivals de Fabienne Colas

Fière militante pour la diversité dans les médias, l’entrepreneure et actrice Fabienne Colas a fondé plusieurs festivals, qui ont normalement lieu au courant de l’année à Montréal, dont le Festival international du film black de Montréal et le Festival Haïti en folie. Par ces événements culturels, elle prône le talent cinématographique de la communauté noire du Canada et du monde et la découverte de la culture haïtienne.

Pour suivre son travail: www.fondationfabiennecolas.org

Art et déco

Kaméléon atelier par Régine Apollon

L’entreprise de design intérieur Kaméléon atelier par Régine Apollon crée des ambiances à la fois modernes et intemporelles, dans le résidentiel et le commercial. Mme Apollon tient également une jolie boutique de décoration à Sainte-Thérèse, qui met en vedette des produits de plusieurs artisans québécois.

31, rue Turgeon, Sainte-Thérèse – www.kameleon-mtl.com/

COURTOISIE

Nyumba Design

Nyumba Design est née d'une envie de faire découvrir l’art africain. Sa fondatrice Linda Neyret Kamgue, jeune entrepreneure française d'origine camerounaise, s’est installée en banlieue de Montréal et propose une multitude d’accessoires décoratifs, d’objets artisanaux, des masques africains, des bijoux et plus encore.

533, rue des Cascades, Sainte-Catherine - www.nyumba-design.com/

Galerie d’art et boutique Émeraude Michel

Collectionneurs d’art, la Galerie d’art & boutique Émeraude Michel est pour vous. Mme Michel, designer de mode et galeriste, y présente des œuvres de peintres et d’artisans de renommée internationale provenant d’Haïti, des Antilles et d’ailleurs. Vous y trouverez une série de sculptures, de tableaux, de dessins, de pièces d’artisanat et plus encore.

Contact au www.emeraudemichel.com

Neon District Montréal

Neon District Montréal confectionne des enseignes personnalisées de néon et des panneaux LED en trois dimensions, pour tous les genres d’occasions. D’ailleurs, on a pu admirer le travail de District Neon sur le plateau de la finale de l’émission Occupation Double Afrique du Sud.

Contact au www.neondistrict.ca/

Sports

JayTrain Lifestyle

Il y a quelques années, Jacques Renaud était aux prises avec des problèmes de santé dûs au surpoids. Il a alors adopté un régime de vie sain et est devenu un gourou de la salle de sport. Après avoir perdu plusieurs kilos, il a décidé de fonder JayTrain Lifestyle, un gym avec cours privés ou de groupe, qui accueille les hommes comme les femmes qui souhaitent retrouver la forme et perdre du poids.

6667, rue Saint-Hubert, Montréal - www.jaytrain.ca

COURTOISIE

Bodylicious par Drea Wheeler

Drea Wheeler a créé le programme en ligne de cours de groupe et de mise en forme Bodylicious, qui fait perdre une tonne de calories en dansant. La plateforme de cette coach de fitness basée à Montréal a même été recommandée par l’actrice Gwyneth Paltrow et son site de bien-être Goop.

Rendez-vous au www.dreawheeler.com/

Ness Martial

L’entraîneur Ali Nestor a fondé l’académie sportive d’arts martiaux Ness Martial, spécialisée en sports de combat comme la boxe, le kickboxing, le jiu jitsu, le karaté et le bootcamp. De plus, il a aussi créé la fondation Les princes.sses. de la rue, grâce à laquelle des jeunes en difficulté peuvent s’entraîner et adopter un mode de vie sain.

3700 boulevard Crémazie Est, Montréal - www.nessmartialacademy.com/