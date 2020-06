Big Sur, le nouveau système macOS s’approche un peu plus d’iOS

Successeur de macOS Catalina (10.15), le nouveau système macOS Big Sur version 11 est décrit par Apple comme le plus grand changement depuis l’introduction de Mac OS X il y a près de 20 ans.

Visuellement, on découvre des raffinements à l’interface comme la translucidité, le Dock et la barre de menu ont été redessinés et rationalisés et plusieurs similitudes avec les interfaces des appareils mobiles iOS des iPhone et iPadOS des tablettes.

Par exemple, le Centre de contrôle qui permet en un clin d’œil d’ajuster une foule de réglages sur iOS se retrouve dans le coin droit de l’écran sur Big Sur; volume, accès WiFi, mode nuit, luminosité, etc.

Apple

Mais c’est sous le capot que s’opère la refonte majeure de Big Sur qui est conçu pour tourner sur les futurs processeurs ARM développés par Apple pour les prochains ordinateurs Mac.

D’ici à ce que les nouveaux Mac à puces ARM sortent, voici tous les modèles d’ordinateurs Mac qui pourront rouler sur macOS Big Sur, selon Apple :

MacBook, 2015 et plus récents

MacBook Air, 2013 et plus récents

MacBook Pro, fin 2013 et plus récents

Mac Mini, 2014 et plus récents

iMac, 2014 et plus récents

iMac Pro (tous les modèles), 2017 et plus récents

Mac Pro, 2013 et plus récents

Apple

Plusieurs logiciels livrés avec les systèmes macOS apportent des nouveautés et des améliorations.

Safari

En deuxième place derrière Chrome sur le marché des navigateurs, Safari obtient beaucoup d’attention dans cette sortie de Big Sur.

Selon Apple, son navigateur pourra ouvrir les pages fréquemment visitées jusqu’à 50% plus vite que Chrome et surveiller vos mots de passe enregistrés pour rechercher ceux qui auraient pu être exposés à des failles de sécurité. De plus, il offrira un bouton de Rapport de confidentialité qui permettra d’analyser ce que l’on sait sur les données suivies par le site sur lequel vous naviguez. Enfin, Safari sera doté d’une fonction de traduction intégrée comme le fait Google.

Modernisé, le système d’extensions de Safari pourra être réglé pour accorder, par exemple, à une extension un accès limité à l’historique de navigation ou à un site spécifique ou sur tous les sites.

Enfin, il y aura pour Safari une nouvelle catégorie dans la boutique App Store pour les extensions, ainsi qu’une nouvelle page de départ entièrement personnalisable.

Apple

Plans

Concurrente de Google Maps, l’application Plans de Big Sur offrira davantage d’options pour explorer et chercher ce que vous voulez, comme des cartes détaillées de l’intérieur des principaux aéroports et centres d’achat, une vue 360 degrés d’une destination et une fonction de routage dédiée aux véhicules électriques.

Apple

Les noms des systèmes chez Apple

Difficile de trouver chez Apple une logique derrière les noms de systèmes à double dénomination, numérique et nom. Même en demandant à mon contact chez Apple, c’est motus et bouche cousue.

De Mac OS X 10.0 (2001) à 10.2, les noms de systèmes étaient numériques et complétés de noms de code de gros félins; Cheetah, Puma et Jaguar.

Par la suite, les noms d’animaux ont pris le dessus des numéros des versions, sans doute moins sexy ou plus difficiles à retenir : Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion et Mountain Lion des versions 10.3 à 10.8.

Puis, à partir de 10.8, le nom «Mac» disparaît jusqu’à la version 10.11 de sorte que les systèmes s’appelaient OS X Mountain Lion, OS X Mavericks, OS X Yosemite et OS X El Capitan sorti en 2015. Autre modification ici, les noms d’animaux ont été remplacés à partir de 10.9 par des sites naturels aux États-Unis.

Mavericks est un site de récifs en Californie très populaire des surfers; Yosemite est un parc national tandis qu’El Capitan est une formation rocheuse verticale de 3000 pi du même parc et prisée des grimpeurs.

Apple

Adieu « X 10 »

En 2016, retour du nom «mac» tout en minuscules cette fois secondé de sites géographiques : macOS Sierra (v. 10.12), macOS High Sierra (v. 10.13), macOS Mojave (v. 10.14), macOS Catalina (v. 10.15) et le tout récent macOS Big Sur (v. 11) qui désigne une section accidentée et montagneuse de la côte centrale de la Californie très prisée pour ses paysages spectaculaires – aussi la plus longue étendue côtière non développée des États-Unis.

Nouveau avec Big Sur, la dénomination se simplifie. Ainsi, Apple abandonne la dénomination numérique «double dix» ou X 10.yy qui a prévalu de 2001 à la mi-2020 pour celle plus simple de «macOS Big Sur version 11.0».