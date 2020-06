Carey Price souhaite revenir au jeu, mais prend la COVID-19 très au sérieux

Entre le choix de revenir au jeu en juillet ou l’isolement en famille loin des craintes liées à la COVID-19, le cœur de Carey Price balance. «Je veux avoir l’opportunité de remporter une Coupe Stanley, mais en même temps, je veux être en mesure de vivre ma vie normalement», a résumé le gardien du Canadien.

Le gagnant de la Coupe Molson 2019-20 remise au joueur par excellence de l’équipe a répondu à plusieurs questions pendant près d’une trentaine de minutes dans le cadre d’un appel conférence organisé par le Tricolore.

Il a vite été possible de constater que le cerbère se sent encore tiraillé par rapport au plan de relance de la LNH.

«Je vous dirais qu’en ce moment, je ne serais pas confortable à l’idée de voter. Il y a encore beaucoup de questions sans réponses. C’est une situation particulière et la LNH essaie de faire au mieux en ces temps difficiles. J’aimerais jouer, mais il y a plusieurs questions qui devront être répondues et plusieurs scénarios couverts pour aller de l’avant», a-t-il affirmé.

Un proche décédé

Price a d’ailleurs mentionné qu’il aimerait rejoindre son équipe à Montréal, mais que pour le moment, l’incertitude le pousse à garder un pied sur le frein. L’athlète de 32 ans justifie son hésitation par le fait que la COVID-19 a sévi dans son cercle rapproché.

«La situation ne tourne pas toujours bien pour tout le monde. J’ai des proches qui sont décédés de la COVID-19. Il ne faut rien prendre à la légère, c’est une situation très sérieuse et personne n’a toutes les réponses. Regarder tout ça aux nouvelles, ça semble bien loin de nous, jusqu’à ce que ça nous touche directement quand on perd un être cher», a confié Price, en spécifiant plus tard que la mère d’un bon ami à lui avait succombé au virus.

Voilà pourquoi celui qui a présenté cette saison un dossier de 27-25-6 avec une moyenne de buts alloués de 2,79 épaulerait tout coéquipier ou entraîneur qui déciderait de rester chez lui quand le tournoi de 24 équipes prendra son envol.

«Il n’y a aucun doute dans mon esprit que je soutiendrais quiconque déciderait de ne pas embarquer. C’est une situation qui va plus loin que le hockey. Il y a plusieurs facteurs à considérer et si un coéquipier décidait que c’est trop risqué de revenir, il aurait mon respect. C’est une décision très difficile à prendre», a opiné le père de deux jeunes bambins avec un troisième en chemin.

Une belle opportunité

N’empêche que le compétiteur en lui rêve toujours de Coupe Stanley et qu’il serait difficile de faire un trait sur cette opportunité qui se présente de manière totalement inattendue, dans le cadre de cette campagne particulière.

«À chaque début de saison, c’est un peu le chaos et comme nous plongeons directement en séries, ce sera chaotique. Notre préparation en vue d’un retour dans le prochain mois sera fondamentale. Tout peut arriver. Nous sommes une équipe sous-estimée, qui fonctionne par séquences. On a prouvé qu’on est capable de devenir vraiment hot au bon moment et c’est ce qui importe en séries.»

Sur la côte Ouest

En attendant, Price demeure en famille dans l’état de Washington, sur la côte Ouest américaine, où il a eu accès aux installations des Americans de Tri-City. Il a pu patiner un brin, sans toutefois recevoir de lancers.

«Ce serait un sacrifice de laisser ma famille derrière, surtout à un moment où les enfants grandissent si rapidement. L’ampleur de ce sacrifice sera à considérer quand le moment sera venu de prendre ma décision.

«La santé et la sécurité des joueurs est le plus gros point à considérer. L’inquiétude de contracter la COVID-19 est énorme. Le fait de se sentir en sécurité dans une bulle sera l’élément crucial. Je ne me sens pas plus optimiste que pessimiste à l’effet que le tournoi aura lieu.»