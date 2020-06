Changements à la tête de Stornoway Diamonds

LONGUEUIL – L’entreprise minière québécoise Stornoway Diamonds a un nouveau dirigeant.

Le président et chef de la direction Patrick Godin et la vice-présidente exécutive, Finance et Services corporatifs Annie Torkia Lagacé seront remplacés dès vendredi, a annoncé la compagnie jeudi par communiqué.

Patrick Sévigny, qui occupe les fonctions de vice-président des opérations de Stornoway, prendre la tête de l’entreprise, tandis que les responsabilités de Mme Torkia Lagacé seront réparties au sein de l’équipe de direction.

Le président du conseil d’administration de Stornoway, Hubert T. Lacroix, a souligné la contribution de M. Godin qui s’était joint à l’entreprise en 2010 comme chef des opérations.

«C’est en grande partie grâce à ses qualités de leader que la construction de la mine Renard fut complétée avant l’échéancier du projet et en-deçà du budget initial», a-t-il mentionné.

Ces départs de M. Godin et Mme Torkia Lagacé s’inscrivent dans la rationalisation de la compagnie qui a débuté en 2019 avec la privatisation de Stornoway.

L’entreprise espère redémarrer les activités de la mine de diamants Renard dans le Nord-du-Québec en comptant sur le redressement du marché du diamant.