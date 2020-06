Comment arriver à me pardonner ?

Je m’étais occupé de ma mère pendant 10 ans comme aidante naturelle. Il y a trois ans, il a fallu que je la place en CHSLD tant ma propre santé déclinait à cause de la progression rapide de sa maladie dégénérative et des soins que je devais lui prodiguer. J’allais quand même la voir de trois à quatre fois par semaine et pendant de longues heures pour la nourrir et lui prodiguer des soins de confort.

Vous devez me voir venir avec mes gros sabots. Pendant la crise de la COVID-19, comme tout le monde, on m’a interdite de visite. Ma mère fut testée positive et en est morte. Et depuis, je ne parviens pas à faire la paix avec moi-même. Je m’en veux tellement de pas avoir été à la hauteur de ses besoins. Fille unique, je n’ai personne avec qui pleurer ma peine, et j’ai l’impression qu’elle va durer jusqu’à la fin de mes jours puisqu’il m’a fallu disposer de son corps à la sauvette et sans véritables funérailles.

Fille unique

Même si le cérémonial des funérailles n’a pas été au rendez-vous, il vous reste néanmoins à procéder à un suivi de deuil pour ne justement pas évacuer le trop-plein sans en avoir traversé toutes les étapes. La corporation des thanatologues du Québec a publié un petit fascicule qui pourrait vous aider dans votre démarche, Le deuil c’est quoi ?, écrit par la spécialiste du deuil qu’est Josée Masson. Allez sur le site deuiljeunesse.com pour vous le procurer pour la modique somme de 4,35 $.