De grands restos simplifient leurs concepts

MONTRÉAL – Des restaurateurs réputés de Montréal ont décidé de complètement changer de vocation, question d'avoir une chance de renflouer leurs coffres après trois mois de fermeture.

C’est le cas du populaire chef Danny St Pierre, qui s'est lancé dans la pizza et qui n'a pas l'intention d'arrêter de sitôt.

«J’avais déjà un local dans le Boxotel qui était conçu pour être un petit bar à cocktails. Quand la COVID a embarqué, j’ai pris du recul», a raconté le cordon bleu qui offre désormais chez Accomodation Danny des pizzas Detroit-style (à croûte épaisse).

«J’ai pris du temps à démarrer, mais j’ai commencé à cuisiner des repas de semaine et je cuisinais des pizzas. Je me suis rendu compte que la pizza était populaire et ça a complètement explosé», a-t-il ajouté.

De son côté, le chef Martin Juneau a lui aussi usé de créativité pour redémarrer les opérations de son restaurant Pastaga, qui a changé de nom pour Bistro Pastaga.

«Il y a une législation qui nous oblige à servir des clients loin les uns des autres. Forcément, on ne peut faire que la moitié des revenus avec les mêmes coûts mensuels. Il a fallu être inventifs», a affirmé le chef-propriétaire.

«Il fallait simplifier la nourriture, a-t-il indiqué. On a habitué notre clientèle à de la nourriture haut de gamme, mais on va simplifier notre approche à l’assiette, mais avec la même qualité des aliments. L’idée est de faire des plats de style bistro plus accessibles et plus conviviaux, mais tout aussi bons et gourmands.»

En fine gastronomie, le chef Jérôme Ferrer, du Europea, invite les curieux à découvrir le concept temporaire «Épicure Land».

«Je ne pouvais pas demander aux gens une somme de 250 $ pour un repas de 12 services au Europea, sans poivre, sans sel, sans fleurs sur les tables... Je devais trouver un nouveau modèle et un nouveau concept et de là nous est venu Épicure Land. Je veux permettre à mes employés de travailler et aux gens de sortir», a-t-il dit.

«Le resto se transforme en parc d’attractions gourmand où les familles sont bienvenues, a-t-il précisé. On servira cinq services pour seulement 50 $ par adulte et 25 $ pour les enfants. Ce sera tout aussi gastronomique.»

PHOTO COURTOISIE

Positif

Ces changements de vocation comportent des points positifs, selon les chefs.

«J’haïs toute cette patente sérieuse qui prend du temps: une entrée, une autre entrée, ensuite le plat... C’est trop long à mon goût», a mentionné Danny St Pierre. J’aime les endroits où tu restes une heure et que c’est bien faits. À Accommodation Danny, il n’y aura pas de serveur. Les gens vont manger directement dans les boîtes à pizza. Ça va devenir un concept hybride.»

Martin Juneau, qui continuera ses commandes pour emporter, aborde dans le même sens.

«Plus tu as d’employés, plus tu as des problèmes de relations humaines, de conflits à l’interne, des conflits avec les clients... On va essayer de garder une formule avec moins d’employés pour avoir l’impression de reprendre le contrôle de notre entreprise, comme on a fait les trois derniers mois», a-t-il affirmé.