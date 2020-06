Décès en soins de longue durée: le Canada fait piètre figure

La proportion de décès liés à la COVID-19 en soins de longue durée au Canada est la plus importante des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), selon un rapport de l’Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) publié jeudi.

En analysant les données de 16 pays de l’OCDE, dont les États-Unis, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, l’ICIS a conclu que le pourcentage de décès en soins de longue durée au Canada (81%) est deux fois plus élevé que la moyenne (42%).

Le pays venant au deuxième rang pour la plus forte proportion de décès en soins de longue durée est l’Espagne à 66%, tandis que la plus faible se trouve en Hongrie (7%).

Toutefois, le Canada est parmi les pays de l’OCDE où le taux de mortalité de la COVID-19 est relativement faible.

Chez les résidents en soins de longue durée infectés par la COVID-19, le taux de mortalité au Canada était de 35%, loin derrière la Norvège à 83%, mais bien devant la Slovénie à 4%.

Toutes ces données de l’ICIS datent du 25 mai dernier. L’Organisation a toutefois précisé que «dans le contexte des comparaisons internationales, des limites de données résultent des différentes façons de réaliser les tests de dépistage et de déclarer les données en lien avec la COVID-19 d’un pays à l’autre, ainsi que des différentes définitions des soins de longue durée».

Autre constat: le Canada comptait moins de travailleurs (personnel infirmier et aide-soignants) par 100 personnes âgées que dans les autres pays recensés.

L’analyse montre également que des pays ayant «un modèle de réglementation et d’organisation des soins de longue durée centralisé» comptent moins de cas et de décès de la COVID-19. C’est notamment le cas de l’Australie, de l’Autriche, de la Hongrie et de la Slovénie.

Le faible taux d’infections et de décès liés à la maladie dans ces mêmes pays, ainsi qu’aux Pays-Bas, est aussi dû au fait que des «mesures de prévention ciblant expressément le secteur des soins de longue durée» ont été mises en place «en même temps que le confinement et la fermeture des espaces publics», a précisé l’ICIS.