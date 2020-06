Foodtastic met la main sur les restaurants La Chambre

MONTRÉAL – Foodtastic a fait l’acquisition des restaurants La Chambre qui compte deux établissements et un troisième en construction.

La Chambre est aussi associée à quatre bières, disponibles dans plus de 125 points de vente.

«La Chambre est une excellente bannière québécoise, a dit le PDG de Foodtastic Peter Mammas, par communiqué. Nous prévoyons conserver la forte identité de La Chambre, tout en agrandissant la bannière à travers la province. Le concept de La Chambre nous permet de convertir plusieurs restaurants et nous étudions déjà plusieurs sites à travers le Grand Montréal.»

«L'acquisition de cette bannière québécoise est conforme à notre stratégie d'acquisition de concepts à potentiel d'expansion et qui complémente notre portfolio de restaurants existants», a ajouté le dirigeant de Foodtastic qui est le franchiseur d’Au Coq, de La Belle et La Bœuf, Carlos & Pepe's, Nickels et de Rôtisseries Benny.

Foodtastic a plus de 95 restaurants franchisés et 180 millions $ en ventes annuelles.