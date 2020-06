Impossible de mettre un petit chevalet sur la rue Papineau

Des commerçants de la rue Papineau demandent à la Ville un peu de souplesse dans ce temps de pandémie en leur laissant mettre des chevalets sur le trottoir.

Le propriétaire du magasin de réparation d’électroménagers Ateliers Nelson, Pierre-Luc Lajoie, a reçu la visite d'inspecteurs de l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie qui lui ont demandé de retirer du trottoir son chevalet mesurant environ un mètre et sur lequel il est inscrit «Nous embauchons».

C'est que le Règlement sur l'occupation du domaine public stipule que personne ne peut occuper celui-ci ou entraver la circulation, notamment des piétons sur le trottoir, sans une autorisation, nous indique l'arrondissement par courriel. Et pas question de faire une exception pendant la pandémie. «Cette règle s'avère d'autant plus importante actuellement étant donné les règles d'hygiène et de distanciation physique qui doivent être respectées. La santé des personnes et la sécurité des déplacements est [sic] une priorité», mentionne l'arrondissement par courriel, en ajoutant que «d'autres stratégies de recrutement permettant de ne pas entraver l'espace public peuvent être déployées».

ALEX PROTEAU/24 HEURES/AGENCE QMI

Pas de sens

L'explication ne convainc pas M. Lajoie. «Ils ne veulent pas qu’on mette notre pancarte. Mais jeudi matin, on sort nos vidanges et ils viennent les chercher vers 16h l’après-midi. Toute la journée, on peut mettre une grosse pile de vidanges avec des papiers partout, mais pas notre petite pancarte. Ça ne fait pas de sens», souligne M. Lajoie.

«On essaie de trouver des gens pour travailler. Ce n’est pas des temps faciles pour les commerçants», exprime-t-il.

Ouvert depuis le 25 mai, Ateliers Nelson doit combler un manque de personnel. Le chevalet permet clairement d’indiquer que la boutique est en recrutement, et déjà, des gens sont rentrés dans le commerce pour obtenir des détails quant au poste, affirme M. Lajoie.

Celui-ci n'a pas l'intention de retirer sa pancarte, même si elle pourrait lui valoir une amende variant entre 200$ et 600$. «On va mettre l’annonce dehors et ils donneront des contraventions. On ira devant les tribunaux. On va aller au bout du ridicule», soutient-il.

D’autres commerçants ont vécu la même situation, dont la propriétaire de la friperie Trésor de Mercedes, Mercedes Rodriguez, qui a mis un chevalet devant sa boutique pour attirer l'attention des passants. «Je ne suis pas d’accord. À cause de la COVID-19, depuis le 25 mai, les ventes sont très faibles», mentionne-t-elle.

Même son de cloche pour David Garcia, gérant du dépanneur No 1 Plus. «On veut attirer les gens ici», explique-t-il, en constatant comme Mme Rodriguez un achalandage faible dans le commerce.