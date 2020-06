Je reste chez nous

Coup de cœur:

Documentaire

Le monde selon Amazon

Réalisé par Adrien Pinon et Thomas Lafarge avec une narration de Richard Desjardins, le documentaire Le monde selon Amazon dresse le portrait de cette multinationale à la croissance fulgurante. Produit en 2019, tout juste avant la pandémie de la COVID-19, le film offre un tour d’horizon de la façon dont fonctionne l’entreprise, des aspirations de son PDG, Jezz Bezos, devenu l’homme le plus riche du monde, et de la place encore plus importante qu’Amazon pourrait occuper dans l’économie mondiale d’ici quelques années. Un documentaire à voir pour saisir toute l’ampleur de cette multinationale aux nombreuses ramifications.

Disponible sur tou.tv depuis le 26 avril

Je reste:

Album

Inventer des falaises – Fred Labrie

L’auteur-compositeur-interprète Fred Labrie proposait vendredi dernier un tout nouvel album en carrière intitulé Inventer des falaises. L’artiste y dévoile des sonorités d’un rock alternatif convaincant et assumé. Fred Labrie a remporté le prix du public à Petite-Vallée en 2016 et il a fait paraître un premier EP, intitulé Les bruits sourds, en 2012, puis un premier album complet, intitulé Dans la fumée claire, en 2015.

Offert depuis le 19 juin

Roman

Anan – Lili Boisvert

La journaliste et animatrice Lili Boisvert fait paraître son premier roman, intitulé Anan, tome 1: Le prince, premier tome d’une trilogie fantastique se déroulant au royaume d’Anan, un puissant État matriarcal toujours invaincu, qui verra soudainement sa stabilité et sa prospérité remises en cause.

En librairie depuis le 17 juin

EP

Figure déserte - De Flore

Le duo de musiciens De Flore, composé de Sarah LaCombe (voix, synthétiseurs, guitare) et de Mathieu Gauthier (guitares, basse, beatbox, loop, voix), dévoilait vendredi son premier EP en carrière, intitulé Figure déserte, à travers lequel le tandem propose des sonorités electro-pop. Le duo offrira également un spectacle en direct via la page facebook.com/ICINordOntario vendredi prochain à 19h.

Offert depuis le 19 juin