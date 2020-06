Mont-Tremblant accélère son déconfinement

Presque tous les hôtels de Mont-Tremblant rouvriront leurs portes vendredi, alors que beaucoup d’activités reprendront dans le village alpin au cours de la fin de semaine.

La télécabine panoramique sera remise en fonction samedi et les plages ouvriront dimanche, a annoncé l’Association de villégiature Tremblant jeudi par voie de communiqué.

Il sera de nouveau possible de dormir à l’hôtel à partir de vendredi soir, sauf au Fairmont, où la réouverture n’est prévue que pour le 1er juillet.

Les visiteurs peuvent profiter de rabais sur les nuitées pouvant aller jusqu’à 30 %, a fait savoir l’association de villégiature.

Mont-Tremblant, l’un des lieux les plus touristiques au Québec, a amorcé son déconfinement il y a quelques semaines déjà avec la réouverture des terrains de golf, ceux de tennis et les sentiers de randonnées pédestres. Il est aussi de nouveau possible de louer des bicyclettes et des embarcations nautiques.

Les restaurants et les magasins sont également de nouveau ouverts, a-t-on précisé.

Plusieurs terrasses seront réaménagées au cours des prochaines semaines afin que l’on puisse à nouveau accueillir des clients tout en respectant les mesures sanitaires.

D’ici la mi-juillet, d’autres activités seront offertes aux touristes. C’est le cas de la luge, à partir du 4 juillet. Tonga Lumina, le sentier illuminé en pleine nuit, sera pour sa part de nouveau accessible le 17 juillet prochain.