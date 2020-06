NFL: les nouveaux intronisés du Temple devront attendre

La cérémonie d’intronisation des nouveaux membres du Temple de la renommée du football et le traditionnel match hors-concours de la NFL prévu à Canton, en Ohio, ont été annulés en raison de la crise du coronavirus.

Ainsi, le duel devant opposer les Cowboys de Dallas aux Steelers de Pittsburgh le 6 août devrait être repoussé à 2021, selon le réseau ESPN. Le gala qui était prévu le 8 août se déroulerait également l’an prochain. Celui-ci devait officialiser l’entrée au Panthéon des anciens entraîneurs Bill Cowher et Jimmy Johnson, qui ont excellé avec les Steelers et les Cowboys, respectivement. Isaac Bruce, Troy Polamalu et Edgerrin James figurent parmi les ex-joueurs devant être immortalisés au sein de leur sport.

Le circuit Goodell envisagerait aussi de réduire de moitié le calendrier préparatoire 2020, de sorte que chaque formation disputerait deux parties avant d’amorcer la campagne. Celle-ci doit commencer le 10 septembre avec un duel entre les Texans de Houston et les Chiefs de Kansas City.