Plan B récompensé au niveau international

La carrière internationale de Plan B a reçu un nouveau coup de pouce jeudi. Sa 2e saison a remporté le prix du meilleur format scripté aux International Format Awards.

Écrite par Jean-François Asselin et Jacques Drolet, la série québécoise a devancé Almost Family (États-Unis), Der Pass (Allemagne), Non Mentire (Italie), Rampensau (Allemagne) et Eaux turbulentes, une autre série d’ici avec Hélène Florent.

Visant à souligner l’excellence en matière de concepts télé adaptés, les International Format Awards sont organisés chaque année par C21 Média, un site internet spécialisé comptant 200 000 abonnés, majoritairement des professionnels du domaine – producteurs, distributeurs et diffuseurs.

« C’est une vitrine incroyable pour Plan B, commente Louis-Philippe Drolet, qui produit la série chez KOTV avec Louis Morissette et Alain Chicoine. Pour nous, c’est super important comme prix. Ça nous fait une publicité incroyable. »

Diffusée sur ICI Tou.tv Extra, puis à Radio-Canada, la 2e saison de Plan B met en vedette Sophie Lorain dans le rôle d’une populaire animatrice de radio qui remonte le temps pour empêcher sa fille de commettre l’irréparable. Plus tôt cette semaine, la simple annonce des nominations avait suscité beaucoup d’enthousiasme pour l’œuvre, notamment en Russie. Louis-Philippe Drolet prévoit d’autres retombées après cette victoire, particulièrement en Espagne, en Allemagne ainsi qu’aux Pays-Bas, où des options d’adaptation ont été signées.

« Ça donne une visibi-lité non seulement à Plan B, mais à tout ce que KOTV fait, comme Les Simone et Conseils de famille. C’est très bon, surtout présentement. La pandémie de COVID-19 a stoppé les tournages de fiction partout. Les chaînes télé ne seront peut-être pas capables de ramasser assez de matériel original pour l’automne. Ça fait grimper l’intérêt pour toutes les séries déjà produites, qui peuvent être sous-titrées ou doublées. »

En France

Parlant de tournages suspendus en raison du coronavirus, ceux de l’adaptation française de Plan B (saison 2), qui devaient démarrer à Marseille en mars, s’étaleront finalement du 7 septembre au 3 décembre. L’actrice Julie de Bona y tiendra la vedette et TF1 diffusera la série.

Autre bonne nouvelle du côté français, concernant la saison 1, cette fois : Jean-François Asselin et Jacques Drolet ont commencé mardi à travailler les textes avec deux nouveaux auteurs. « TF1 ne veut pas s’arrêter après une saison », souligne Louis-Philippe Drolet.

Tournages repoussés

Au Québec, la troisième saison avec Pier-Luc Funk sera tournée au printemps, et non cet automne, comme prévu initialement. KOTV préfère attendre un plus grand assouplissement des mesures sanitaires des autorités.

« C’est encore un peu trop restrictif pour un projet comme Plan B, explique Louis-Philippe Drolet. Il y a des scènes d’intimité, des scènes de violence... Ce n’est pas une série où l’on peut faire beaucoup de compromis pour jouer avec une distanciation sociale. »

Une adaptation de la série au Canada anglais, destinée à CBC, est également en chantier.