U SPORTS: Un joueur de soccer des Carabins nommé athlète masculin de l’année

Le joueur de soccer des Carabins de l’Université de Montréal Aboubacar Sissoko a été nommé l’athlète masculin U SPORTS de l’année, jeudi, à Calgary, où était présentée la remise des Prix sportifs du Lieutenant-Gouverneur.

La nageuse Kelsey Wog, des Bisons de l’Université du Manitoba, a reçu le même honneur du côté féminin.

L’événement récompense les meilleurs athlètes universitaires féminin et masculin de la dernière année au Canada. En guise de récompense, les gagnants se sont vu décerner les trophées Lois et Douglas Mitchell et sont admissibles à une bourse d’études de 10 000$.

Sissoko a notamment aidé les Carabins de Montréal à remporter le premier championnat national de leur histoire en 2018.

Le milieu de terrain de 24 ans a été nommé joueur de soccer masculin de l’année par la RSEQ et U SPORTS au terme de la saison 2019, au cours de laquelle les Carabins ont maintenu une fiche de 9-1-2.

L’hiver dernier, Sissoko a obtenu une invitation au camp de saison préparatoire des Whitecaps de Vancouver. Il évolue maintenant avec les Wanderers d’Halifax dans la Canadian Premier League.