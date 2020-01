Voyage: 10 astuces pour économiser

En collaboration avec



Le rude hiver vous donne envie d’aller voir ailleurs si vous y êtes? C’est tout à fait normal!

Que vous rêviez de visiter les vignobles d’Italie ou les plages de la Jamaïque, toute aventure hors du pays nécessite une planification financière judicieuse. Toutefois, nul besoin de débiter des sommes astronomiques pour passer des vacances mémorables. Il suffit de bien se préparer!

Voici quelques conseils qui vous permettront d’économiser afin de réaliser, en peu de temps, votre prochain projet de voyage.



1. Établissez un budget

Mettre sur pied un budget est une excellente manière d’atteindre vos objectifs. Si vous avez déjà l’habitude de noter vos revenus et vos dépenses au sein d’un tel outil, ajoutez-y une section «épargne» afin de calculer combien d’argent vous pouvez mettre de côté chaque mois. Estimez ensuite le montant nécessaire pour réaliser votre voyage — en faisant un simple calcul, vous pourrez déterminer le temps qu’il vous faudra pour accumuler la somme dont vous avez besoin.



2. Sautez sur les promotions

Pas besoin de payer le plein prix pour s’offrir un voyage mirifique! Une plateforme comme Voyage à Rabais permet de s’inscrire à des alertes de prix, un service totalement gratuit qui vous avise, via courriel ou message texte, lorsque le prix d’un forfait voyage que vous convoitez est révisé à la baisse. Un abonnement à l’infolettre de la même plateforme, lui, vous avertit en priorité de différentes offres et promotions.

3. Faites des économies au quotidien

En surveillant de plus près vos dépenses, vous pourriez mettre plus d’argent de côté que vous ne le croyez. Épluchez les circulaires pour dénicher les meilleures aubaines à l’épicerie, coupez dans les sorties au resto, préparez des lunchs... Ces petits sacrifices du quotidien vous permettront de faire croître votre épargne, et ce, rapidement!

4. Partez en groupe

Comme ils permettent de diviser davantage les frais d’hébergement et de transport (entre autres!), les voyages de groupe sont bien souvent moins onéreux que ceux effectués en duo. Si vous avez l’habitude de voyager solo, sachez que les circuits organisés sont l’occasion rêvée de faire de belles rencontres.

5. Optez pour les virements automatiques

Si vous êtes du genre dépensier, les virements automatiques pourraient être une option intéressante pour économiser avant votre départ. Discutez avec votre conseiller financier du meilleur plan d’épargne pour vous (fréquence et montant des versements, type de compte épargne, etc.).

6. Ayez une date de départ flexible

Bien qu’il ne soit pas toujours possible de le faire, les départs en dehors des moments achalandés (la semaine de relâche, par exemple) sont souvent beaucoup plus abordables. Avant de faire l’achat de vos billets d’avion ou de réserver votre hôtel, comparez les prix pour différentes dates d’arrivée et de départ afin de choisir le tarif le plus avantageux. Le calendrier proposé par Voyage à Rabais vous permet de voir les meilleurs prix de départ pour chacunes des journées de la semaine!

7. Magasinez les taux de change

Certains établissements pourraient vous facturer des frais considérables pour changer votre argent, utiliser votre carte de crédit ou même effectuer un simple retrait. Soyez prudents et prenez le temps de vous renseigner sur les modalités de votre banque avant votre départ.

8. Planifiez vos repas et vos déplacements

Un peu de recherche pourra vous épargner des dépenses considérables une fois arrivé à destination. Si vous voyagez dans une grande ville, optez pour le transport en commun, la marche ou le vélo, des options plus écolos et moins chères que le taxi ou la location de voiture. Pour les petits-déjeuners et les lunchs, passez à l’épicerie la plus proche, essayez la bouffe de rue ou encore le café du coin.

9. Faites attention à votre utilisation cellulaire

Afin d’éviter une facture salée à votre retour, passez un coup de fil à votre fournisseur téléphonique pour l’aviser de votre départ. Vous pouvez choisir de configurer votre appareil en mode avion et utiliser le Wi-Fi une fois sur place ou, si vous souhaitez avoir accès à une couverture complète, vous procurer une carte SIM du pays ou encore un forfait spécial auprès de votre fournisseur.

10. Misez sur le plein air

Dans la plupart des pays, les activités de plein air comme la randonnée ou la baignade sont offertes à moindre coût. De même, certains spectacles en plein air, les tours guidés par des bénévoles et une panoplie d’autres activités gratuites et résolument amusantes seront certainement disponibles lors de votre séjour — suffit de se renseigner un peu!

